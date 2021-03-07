الأمير: نعتز بتضحيات الشهداء وأدوارهم البطولية

أول النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعاز إلى أسر شهداء الوطن: الشهيد أسعد علي عبدالرحمن السلطان، الشهيد محمد مبارك محمد عبدالله الصميم، الشهيد مساعد محمد فلاح حمد الدوسري، الشهيد يوسف يعقوب محمد اليعقوب، الشهيد خليل سعود خليل القطان، الشهيد أمين علي محمد أشكناني، الشهيد ناصر عيد الخالد العنزي، الشهيد عبدالله إبراهيم القديفي الذين احتضنهم ثرى الوطن امس، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعاز مماثلة إلى أسر الشهداء الذين احتضنهم ثرى الوطن ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعاز مماثلة.

وفي مشهد مهيب، شيّعت الكويت أمس، في جنازة عسكرية 8 من شهداء الوطن ومواطن سعودي الجنسية حيث تقدّم المشيّعين وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، وزير التربية د. علي المضف، وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد. وبدأت مراسم التشييع عند الساعة الـ 4 عصرا بوصول سيارات إسعاف الأدلة الجنائية التي أقلت الرفات الطاهرة بتوابيت لُفّت بعلم البلاد، ثم حملت في جنازة عسكرية على اكتاف العسكريين إلى مدافن الشهداء في مقبرة الصليبخات.

وكان بيان صادر عن الصليب الأحمر، أوضح أنه تحت مظلة اللجنة الثلاثيّة، دفن 9 رفات بشرية رسميًا في الكويت فُقدوا خلال حرب الخليج 1990- 1991 بما فيهم رفات مواطن سعودي كان من ضمن قائمة المفقودين في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه بعد 30 سنة من الانتظار المؤلم، تمكّن أقاربهم من استيضاح ومعرفة مصيرهم، ومبينا تبقى أفكارنا أيضًا مشدودة باتجاه الأسَر التي لا تزال تنتظر الحصول على أجوبة، على أمل أن تتمكّن من الوصول إلى اليقين في شأن أحبّتها المفقودين في المستقبل القريب. وجاء في البيان أن هذا التطوّر يأتي بعد التعرّف على رفات بشريّة أخرى تعود إلى عشرين شخصًا من ضمن قائمة المفقودين في الكويت، بناء على تحليل الحمض النوويّ، ومطابقته مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للكويت ورعايا دولة ثالثة، الذي أجرته الإدارة العامة للأدلّة الجنائيّة في وزارة الداخلية بالكويت. من جهته، أكد السفير السعودي الامير سلطان بن سعد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت والتضحيات التي بذلها الابطال في الذود عن الوطن والدين وهذا يدل على عمق تلك العلاقة، داعيا للشهداء بالرحمة والمغفرة شاكرا جهود الكويت في التعرف على رفات الشهداء.

