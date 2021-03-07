الأولى

وين رايحين؟ كلمتان شاعتا على ألسنة المواطنين طوال الساعات الـ72 الماضية، وبالتحديد في اعقاب اعلان الحكومة فرض الحظر الجزئي لمدة شهر كامل الذي يبدأ اليوم.

السخط والاستياء والأسف بلغ مبلغه عند الجميع، فقد نفد الصبر وبلغت القلوب الحناجر بعدما تحمل الشعب تداعيات اخطاء الحكومة وفشلها الذريع في معالجة ازمة كورونا. يقول الناس: الى متى نتحمل الخسائر الكارثية التي لا قِبل لنا بها؟ والى اين تأخذنا الحكومة بعدما سلمنا الامر اليها واعطيناها الخيط والمخيط علها تعالج الاوضاع بحكمة وروية ومن دون اي ضغوط شعبية او نيابية، فلم نجد عندها دواء ناجعا ولا خطة مدروسة لتجاوز الازمة او وضع حد لتداعياتها الكارثية؟ فالى متى نصبر على التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات المصيرية.

ولفتوا الى ان الكويت تزداد انغلاقا وحجرا وحجزا وتخبطا بينما الدول المجاورة بدأت تتعافى وتسترد حيويتها ونشاطها وحياتها الطبيعية.وارجعوا ذلك الى سوء ادارة الازمة والتفرد باتخاذ القرارات.

وفي الموضوع نفسه وتعبيرا عن الاسى والاسف قوبل قرار مجلس الوزراء فرض الحظر الجزئي في البلاد بسخط نيابي واسع وصل الى حد الاعلان عن تقديم استجواب لوزيرالصحة، والتهديد بمساءلة رئيس الحكومة بسبب التخبط في قرارات مواجهة الموجة الثانية من كورونا، وانعكاساتها الاقتصادية، مع اطلاق دعوات لتغيير الإدارة الصحية من اجل معالجة ازمة الجائحة بصورة اكثر وضوحا ونجاحا.

وقالت مصادر لـالنهار ان استجواب وزير الصحة يلقى تأييدا واسعا من النواب من مختلف التوجهات.

من جهته قال النائب حسن جوهر: بعد الاصرار على العبث بادارة ملف كورونا رغم الفشل المتكرر وتعريض البلاد لخسائر فادحة اعلن تقديم استجواب الى وزير الصحة من ثلاثة محاور اولها المحور الصحي، والثاني المحور الاقتصادي والمالي، والثالث المحور الأمني.

واضاف: رسالتنا لرئيس الوزراء انه في حال استمرار التخبط وعدم الوفاء بالتزاماته فانه سيواجه نفس الاستحقاق، اذ من المعيب ان يسبق التخبط الحكومي جلسة القسم الدستوري، لافتا الى ان الحظر الجزئي الاخير يبين الغطاء السياسي الممنوح لوزير الصحة بعد كل القرارات الفاشلة في مواجهة كورونا، وتعطيل ارزاق الناس باغلاق الصالونات والاندية الرياضية، ونحر اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوريد الى الوريد، ورغم ذلك كله تزداد الاصابات والوفيات يوميا.

وبين بقوله: كان التطعيم هو الملاذ الاخير الا ان المسؤولين مصرون على نوع واحد من اللقاح وتركوا انواعا اخرى جربتها الدول واثبتت النجاح، ونحن امام 3 ملايين وافد بالاضافة الى مليون وربع مليون كويتي، متسائلا: اين اللقاحان الروسي والصيني؟ وهل هذه طريقة لادارة الازمة الظاهر ان وزير الصحة يود تقديم استقالته قبل جلسة القسم.

من ناحيته اعلن النائب مهند الساير ايضا استجوابه وزير الصحة بذات المحاور التي اعلنها جوهر، كما اعلن مساءلة رئيس الحكومة في حال استمرار التخبط وعدم الوفاء بالتزاماته، معتبرا تكرار فرض الحظر مؤشرا على خلل في ادارة الأزمة من جهة وعلى ضعف في تطبيق القانون من جهة اخرى، مضيفا: يا رئيس الوزراء صحة الناس وأرزاقهم ومصالحهم ليست مكانا لتجاربكم، والدول لا تدار بالعشوائية. بدوره، قال النائب احمد مطيع: ان استجواب وزير الصحة اصبح واجبا نظرا للآثار والتبعات السيئة للعديد من الملفات الشائكة، وابرزها كورونا والقضايا الصحية والطبية والاهمال، معلنا استجواب وزير الصحة من عدة محاورعلى رأسها المحور الصحي والفساد المالي والاداري.

واعتبر النائب احمد الحمد قرار مجلس الوزراء اعلان الحظرالجزئي استمرارا لمسلسل مل الناس من تكراره وتداعياته وقال: لقد جربنا الحظر الجزئي والكلي ولم تتغير الأرقام، المواطن والاقتصاد هما الضحية.

وزاد: للأسف نرى ان اول قرار من الحكومة الجديدة هو قرار كرر غاب عنه الابداع والحلول المبتكرة ومازلنا حتى الآن في مرحلة الحلول احادية الرؤية.

وقال النائب عبدالكريم الكندري: نحتاج الى ادارة جديدة تستطيع التعامل مع الأزمة لا التصرف معها بردود افعال ونحتاج الى فريق صحي جديد للتصدي للجائحة اذ لاتزال الحكومة تتخبط في ادارتها، وما اشبه اليوم بالبارحة، قائلا: لا تعاون مع الرئيس كما ان محاسبة وزير الصحة مستحقة. واشار النائب مساعد العارضي الى ان التخطبات الحكومية الاخيرة هي احدى جزئيات محاور استجوابي المقدم الى رئيس الوزراء اثر القرارات غيرالمدروسة التي اثرت سلبا على حياة المواطن وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بدوره قال النائب د. صالح المطيري: من دون مجاملة اعتقد انه آن الآوان لأن تتقدم يا وزير الصحة باستقالتك، فلا يمكن القبول بهكذا قرارات ولا يمكن ان نقبل بأن تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والكراسي بالنسبة لنا زائلة وليست الغاية، ودفع الضرر اولى والأهم هوالاصلاح ما استطعنا. واضاف بقوله: يا وزير الصحة قد لا املك الدفع لاستقالتك لكن املك حق اقالتك بعد استجوابك، مضيفا: يا رئيس مجلس الوزراء لا الحل ولا التعليق يغيرمبادئنا، فإن لم تف بالعهد فستكون المنصة امامك.

وافاد: اتفق مع رأي عدد ليس بقليل من الجسد الطبي بوجوب انشاء لجنة استشارية محايدة من اطباء ومتخصصي ادارة ازمات لتقويم القرارات الصادرة من الحكومة في هذه الفترة او على اقل تقدير لفهم ما تعمله الحكومة. من جانبه ايد النائب حمد روح الدين استجواب وزير الصحة معتبرا اياه مساءلة مستحقة للوزير لما يراه الشعب من سوء ادارة فاضح، وتعطيل متعمد، وفشل ذريع، وتأصيل للتخلف العام في ادارة البلد، توجتها الادارة الهزيلة للملف الصحي.

واعتبر النائب مبارك الحجرف قرارات الحكومة فشلا بالثلاثة، وعنوانا لسلوك حكومة الشيخ صباح الخالد، لافتا الى ان غرضهم هو حظر سياسي ولا شك في ذلك، والأيام ستكشف السبب، وهذه السلوكيات تؤكد المؤكد وهو ان رحيل صباح الخالد واجب.

وقال النائب صيفي الصيفي ان موقفنا واضح من حكومات الشيخ صباح الخالد بعدم التعاون، لان التخبط واضح للشعب الكويتي، والقرارات الاخيرة للحكومة تؤكد صحة موقفنا بعدم التعاون، داعيا النواب الـ(38) المؤيدين للاستجواب الى مقاطعة قسم الحكومة واسقاطها وإجبارها على الرحيل وعدم منحها الشرعية الدستورية لافتقادها القدرة على ادارة الدولة لما رأيناه من تخبطات شاهدها الجميع، ولن نمنح الشرعية لمن لا يحترم ارادة الأمة.