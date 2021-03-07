اعفوا المطعمين من إجراءاتكم

الأولى

في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الصحة انها تعكف حاليا على دراسة اعفاء من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من فترة الحجر الصحي المؤسسي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج والاكتفاء بالحجر المنزلي، طالبت اوساط شعبية ان يشمل اعفاء المطعمين كذلك من اجراءات الحظر الجزئي واستثناءهم من قرارات عدم استقبال الزبائن في المطاعم والكافيهات.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي امس عددا من الاقتراحات لتشجيع الناس على المبادرة لأخذ اللقاح من خلال السماح للمطعمين بارتياد صالات السينما والمسارح وحضور المباريات الرياضية بعد اتخاذ قرارات بفتحها مجددا بصفة خاصة لهذه الشريحة من المجتمع كما هو متبع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف قالت ان اعفاء من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من فترة الحجر الصحي المؤسسي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج والاكتفاء بالحجر المنزلي يأتي في اطار منهجية خطة عمل الوزارة مع تطورات فيروس كورونا استنادا الى المرتكزات العلمية.

وأوضحت ان اللجان الفنية تعكف على دراسة الموضوع وفق منهجية دقيقة ترتكز فيها على آخر نتائج للدراسات العلمية وتوصيات المنظمات الصحية الدولية، مشيرة الى انه فور انتهاء اللجان المختصة من دراسة الموضوع سترفع تقريرها تمهيدا لاعتماده ودخوله حيز التطبيق قريبا. وفي سياق متصل اعلنت المضف عن اتمام الوزارة تطعيم جميع المسجلين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين من عمر 65 سنة فما فوق مع استمرار تزايد معدلات التطعيم.

وبينت ان نسبة التسجيل للحصول على اللقاح لفيروس كورونا بلغت 17.4 في المئة فقط من المؤهلين للحصول عليه داعية المواطنين والمقيمين المؤهلين لتلقي اللقاح الى سرعة التسجيل عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك