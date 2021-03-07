فرق أمنية لمنع التجمُّع بالدواوين الإبعاد لكل مقيم يخالف الحظر

الأولى

علمت النهار أن مجلس الوزراء يدرس في اجتماع يعقده اليوم أو غدا السماح بالتريض ساعتين خلال فرض الحظر الليلي تمتدان من الخامسة وحتى السابعة داخل المناطق وطرق المشي الموجودة بداخلها. الى ذلك كشفت مصادر أمنية عن تسيير فرق أمنية داخل المناطق لمنع التجمع بالدواوين أو أي تجمعات أخرى مع تطبيق القانون على المواطنين الذين يتعمدون كسر الحظر الجزئي بتسجيل قضايا ضدهم أما الوافد فسيكون مصيره الإبعاد الفوري.

وعن السماح باستخدام الدراجات الهوائية وممارسة الرياضة في الممشى قالت المصادر: كل هذا ممنوع ومخالف وسيتم التعامل معه على أنه كسر للحظر. وأشارت المصادر الى انه لا قرار حتى الآن بمنع التجمعات العائلية في المزارع والشاليهات والجواخير شريطة ان يكون التجمع محدودا بالأسرة الواحدة لافتا الى أن رجال الأمن سيتعاملون مع التجمعات الشبابية في هذه الأماكن.

واهابت بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الحظر الجزئي في البلاد تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.