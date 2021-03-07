الأولى

حقاً «بلغ السيل الزبى»، حيث دقت القرارات المتخبطة آخر مسمار في نعش الاقتصاد المريض، وأطلقت عليه حرفياً رصاصات الرحمة الأخيرة، وبات حرفياً غير قادر على التعايش دون دعم أو تدخل عاجل، فيما تتزايد «فاتورة الإغلاق، وعدم طرح أي تعويضات تذكر. (طالع ص 06)

وفي حين ملَّ القطاع الخاص من إطلاق صرخات الاستغاثة، انتفض الجميع ضد قرار الحظر الأخير الذي فرضته الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي ولمدة 12 ساعة يومياً، معتبرين إياه ضربة قاصمة لمجتمع المال والأعمال.

وقالت مصادر إن القرارات الصحية، أثرت سلباً على القطاعات الاقتصادية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والسفر والمطاعم وقطاع الضيافة والمقاولات والعقارات التي لم تجد من يسمعها ويصغي إليها. وقالت مصادر لـ«النهار»: إن كلفة الإغلاقات تتضخم بقوة، ولا أحد خارج دائرة الخسائر.. والسؤال متى ستتوقف معاناة أصحاب الأعمال؟، مشيرة الى أن دولاً مجاورة تنفتح فيما ننغلق نحن!، متوقعة افلاسات حقيقية وواسعة في حال استمرت الحال على ما هي عليه.

نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان، علَّق على القرار بالقول: إنه سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة على جميع القطاعات التجارية والمالية والحرفيين وعلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزان أن هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة ومجلس الأمة تجاه المتضررين من تداعيات الأزمة والتي دفعت بمعظمهم إلى الإفلاس والإغلاق، مشدداً على أن «الكويت بحاجة لرجال دولة ينقذونها من تداعيات هذه القرارات غير المدروسة».