البابا والسيستاني ناقشا «تحديات الإنسانية الكبرى»

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النجف - الوكالات: شهدت زيارة البابا فرانسيس التاريخية الى العراق امس أبرز أحداثها بلقاء غير مسبوق مع المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني بحث خلاله الزعيمان الدينيان التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية قبل أن يقود البابا «صلاة لكل الأديان» في مدينة أور التاريخية معلنا انه «لايمكن الصمت عندما يسيء الإرهاب إلى الدين» وذلك غداة خطابه الأول في بغداد الذي دعا فيه الى التصدي لآفة الفساد كونها الوجه الآخر للإرهاب.....(طالع ص 23-22).

وفي أبرز محطات زيارته اجتمع بابا الفاتيكان بالسيد السيستاني في منزل المرجع الأعلى المتواضع بالنجف لمدة 45 دقيقة. وأفاد مكتب السيستاني في بيان بأنه خلال اللقاء مع بابا الفاتيكان «دار الحديث حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها» وأضاف البيان أن السيستاني «تحدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الاساسية وغياب العدالة الاجتماعية».

مشيرا بالخصوص الى الشعب الفلسطيني كما أكد «أهمية أن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية» وأشار إلى «جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حمايتهم وسائر الذين نالهم الظلم والأذى في حوادث السنين الماضية.

بدوره قال بيان للفاتيكان إن البابا اكد خلال اللقاء على «أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية حتى نتمكن، من خلال تنمية الاحترام المتبادل والحوار، من المساهمة في خير العراق والمنطقة للبشرية جمعاء».وذكر البيان أن البابا شكر للمرجعية صوتها العالي في الدفاع عن قدسية الحياة البشرية ووحدة العراقيين.

الى ذلك أكد البابا فرانسيس في خطاب ألقاه من أور جنوبي العراق على أنه «لايمكن الصمت عندما يسيء الإرهاب إلى الدين» مشددا على أن السلام «لن يتحقق دون مشاركة وقبول الجميع ودون عدالة ومساواة». ودعا البابا فرانسيس إلى السير من «الصراع إلى الوحدة» طالبا «السلام لكل الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سورية المجاورة المعذبة» واستطرد قائلا «خلال لقاء الأديان من مدينة أور الأثرية إن «الإرهاب عندما هاجم هذا البلد هاجم جزءا من التاريخ» مشيرا إلى أن «الإرهاب والعنف لايأتيان من الدين».

وكان البابا استهل اول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى العراق بلقاء رئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي وشدد في خطاب على أهمية إرساء السلام ونبذ العنف والحفاظ على حقوق جميع الفئات السياسية والدينية في البلاد كما دعا إلى التصدي لآفة الفساد كونها الوجه الآخر للإرهاب و«تقوية المؤسسات» وحضّ على وقف «العنف والتطرف والتحزّبات وعدم التسامح».