المهمة المستحيلة في التربية

آراء

تحدٍ كبير يواجه أولياء الأمور في عصرنا الحالي حيث أصبحت تربية الأبناء التي نطمح إليها أقرب إلى المهمة المستحيلة، وكم أصبح من الصعب صناعة جيل واعٍ متمسك بأصالته ويفتخر بملامح أمته العربية والإسلامية، يستوقفني أحدكم ويقول لي «الأمة العربية!» وأي ملامح وأولادنا أصبح لسانهم يجهل العربية وانتماؤهم يستنكر العروبة وطموحهم يسبح وسط العالم الغربي، ويقول الآخر «الأمة الإسلامية!» ونحن اليوم نعجز عن صد هجمات التشويه لقيمنا وقناعاتنا وأخلاقياتنا.

ولقلة عدد سطور المقال سأتناول نقطتين تخصان تحديات التربية في عصرنا الحديث:

الأول: أبناؤنا وبرامج التواصل الاجتماعي.

الثاني: أبناؤنا والمحطات الرقمية.

نبدأ بصدى وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي والمؤسسي والشخصي، برامج من يملك الحصص الأكبر فيها يعتبر هو العنصر البارز والمؤثر في المجتمع، وكم نتمنى بأن يملك هذه الحصص عالم مثلا أو إنسان مثقف صاحب فكر ورسالة أو مبدع ومبتكر أو قيادي مشهود له، لكن الحقيقة تصدمنا حين نكتشف بأن أكثر أصحاب المليون متابع ما هم إلا نماذج خليط من التضليل والسطحية والتفاهة والسفاهة ومنهم من يصل إلى حد السفالة، ولا نلومهم بل اللوم يقع على المتابعين الذين رفعوا من حصص هذه النماذج وجعلوا لهم ثقلاً وجعلوا منهم رموزا مؤثرة في المجتمع حتى أصبحت بعض هذه النماذج يمثل المثل الأعلى ويقتدي به الكثير من الذين يطلبون الشهرة والثراء السريع.

أما المحطات الرقمية وما أدراك ما سر هذه المحطات وأثرها على برمجة عقول أبنائنا، محطات كل منها يحمل رسالة مبطنة تهدف إلى تسميم الفكر، وتوجيهه إلى القناعات الهدامة، وتحفيز الإنسان إلى سبيل الانحراف الأخلاقي، محطات تبث مسلسلاتها وأفلامها بأسلوب مدروس وذكي ومبرمج بهدف إذابة القيم وترسيخ قناعات جديدة مبطنة تحت ما يسمى بالحرية والانفتاح الذي كان سبباً في تغيير ملامحنا وأثر على ثقافاتنا وأخلاقنا.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

كيف نربي أبناءنا في وسط هذه الزوبعة، ولماذا لا نجد وقفة جادة من مؤسسات الدولة والتي يقع على عاتقها صناعة جيل المستقبل، ودائما أتساءل عن صفات جيلنا القادم الفاقد للانتماء والعاجز بالنطق العربي والموجه من قبل مغريات هدامة، جيل يقيّم الأشخاص حسب الحصص الأكبر في مواقع التواصل ويلاحق أنماط النماذج التي صارت هي المثل الأعلى عندهم، جيل مشوش الفكر وموجه من قبل إعلام يهدف إلى إحلال الفكر باسم التحرر والتقدم والتطور.

وسؤالي لأولياء الأمور مع هذه الزوبعة ما رأيك بالمهمة المستحيلة في تربية أجيالنا؟

