حكومة جديدة وحلم جديد

آراء

في الفترة المقبلة سيشهد العالم ثورة كبيرة وهي ثورة ما يسمى بـ.. Artificial Intelligence (الذكاء الاصطناعي) والتي ظهرت ملامحها بعد انتهاء فترة ما بعد الحداثة في التسعينات والتي بقيت معلقة حتى الآن، ولكن بسبب تداعيات أزمة كورونا العالمية وبعد تجليها سوف يبدأ الفصل الجديد الذي سيروي حكاية التكنولوجيا العظيمة، وما يسمى ببعد ما بعد الحداثة، ويجب على الدولة أن تتماشى مع هذه التغيرات التي سوف تكتسح أرجاء العالم خلال الفترة المقبلة، ولكن المشكلة في هذا الموضع تكمن في أن الدولة لا تزال على سابق العهد ولم تتطور منذ سنوات الا في بعض المجالات العامة، فهناك قضايا معلقة وشوارع مهدمة وطبقة مهمشة، لذا بتواجد كل هذه الأمور التي لم يتم حلها لن تتقدم الدولة الى تلك المرحلة التي تستطيع من خلاها بدء مشروع ضخم مثل مشروع نيوم (NEOM) التي بدأت فيه المملكة العربية السعودية، يتمنى الجميع من التشكيل الوزاري الجديد أن يواجهوا الأزمة، ومن ثم أن ينهضوا وينتقلوا الى تلك السلالم البارقة التي وصل وتمركز فيها الغرب منذ سنوات، لكن ان تمسك الوزراء الجدد بنهج بعض من كانوا في تلك المناصب فكما يقول ميخائيل نعيمة في مذكرات الأرقش ‏«ان الطريق الذي لا يزود سالكه، ليس بالطريق الذي يحسن سلوكه» وان لم يتحسن السلوك فلن تكون هناك نتيجة.

