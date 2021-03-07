الحظر وجدواه

آراء

لاتزال الجائحة تتمدد وتعصف بالبشرية في كل أبعادها الانسانية، فيروس كورونا المدمر أصبح يهدد الناس بعقد وأمراض نفسية جديدة بعدما أسهم في توقيف عجلة الاقتصاد والتجارة وتحطيم آمال وطموحات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واليوم تقرر الحكومة تجديد الحظر الجزئي ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً لغاية الخامسة صباحاً، وذلك ضمن استراتيجيتها لمواجهة آثار الجائحة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، مع اقرار اجراءات احترازية جديدة كلها شكلت علامات استفهام للشارع الكويتي الذي أجمع على وجود خلل في تلك القرارات، فكيف يعقل أن يفرض الحظر وتفتح النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة بالتزامن مع ارتفاع الحالات؟ وكيف يقرر اغلاق الحدائق العامة في حين تفتح الصالات والمراكز المغلقة؟ وما الغرض من اقرار الحظر اذا لم تطبق الاجراءات الاحترازية بقوة القانون، كما أن هذا الحظر سوف يفتح المجال لتساؤلات عديدة حول مصير الأنشطة في ظل الانغلاق؟

منذ أن أعلنت الحكومة مساء الخميس عن اجراءاتها الجديدة، والمواطنون الكويتيون مازالوا يعبرون عن سخطهم في وسائل التواصل الاجتماعي منددين عبر العديد من الهاشتاقات عن امتعاضهم من الحظر والجدوى منه وكيف السبيل الى تقليل عدد الحالات بهذا الاجراء، نعلم جيداً أن النفوس تعبت من الانغلاق والحظر واغلاق المطار والقيود الصارمة على العديد من الأنشطة والقطاعات، والسؤال المطروح: هل هناك مجال لاستثناء من طعموا وأخذوا المناعة اللازمة ضد كورونا؟ لا نعلم الجدوى من كل هذه الاجراءات والقيود ولا جدواها وأثرها، وللعلم فالصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة العضوية، بل تعتبر أشد منها في الأهمية، فهي المسؤولة عن التوازن في الحياة فاما الاقبال عليها واما الاصابة بالاكتئاب، لذلك لا يجب أن يكون الحظر الجزئي هو الحل على المدى الطويل فهو كما يتسبب في خسارة المشاريع والتجارة والاقتصاد فأثره أقوى وأكبر على النفوس البشرية.

والله من وراء القصد،،،

