آراء

أشرت في مقال سابق إلى ضرورة فرض حظر جزئي بشكل تدريجي يبدأ من ثماني ساعات، وكان المقال في منتصف فبراير حيث كانت الأوضاع تنذر بارتفاع أعداد الاصابات بمرض كورونا، لكن الحكومة الموقرة قامت بالاكتفاء بإغلاق المجمعات التجارية وعدد من الأنشطة التجارية في أوقات مبكرة وبعد عطلة الايام الوطنية للدولة زاد عدد الاصابات بشكل ملفت؟!.

وهنا تضعنا الأحداث الأخيرة في حيرة من الأمر وهي هل زيادة الاصابات سببه أزمة إدارة أم إدارة أزمة؟! أم بسبب عدم الثقافة الاجتماعية؟!، لكن الذي حدث يدل على أن التخطيط الحكومي متناقض، وذلك لان الحكومة فشلت بشكل واضح في الحد من اعداد الاصابات، ويعود السبب لقراراتها إما تكون متأخرة أو غير مجدية وذلك لان من يتخذ القرار الحكومي لجان لا تعرف متى تتخذ قراراتها السليمة، منها إعادة فتح الانشطة التي تم إغلاقها بعد فرض حظر جزئي!.

على مجلس الوزراء توضيح أسباب تلك القرارات الغريبة للشعب، والاعلان بشكل شفاف عن الاعداد الحقيقية للاصابات حسب تمركزها المناطقي واعمار المصابين واجناسهم ليتمكن الجميع من معرفة الوضع بشكل واضح، بالاضافة إلى فرض الاجراءات القانونية على المخالفين بشكل حازم، علاوة على حث المواطنين على التطعيم عبر فرض شروط منها عدم إمكانية الدخول لأي منشأة حكومية أو مجمع تجاري أو جمعية تعاونية الا لمن يأخذ التطعيم، مع توفير أنواع التطعيمات المتعددة وعدم حصرها بنوعين فقط حتى لا نعطي لأحد العذر بعدم أخذ التطعيم.

إن لم تقم الحكومة بالاجراءات التي تحد من انتشار المرض وترغيب الشعب لأخذ التطعيم، فإنه يصبح حينها وجودها عالة على المجتمع لانها سوف تزيد من سوء الأوضاع الصحية والاقتصادية فوق مساوئها الآن، والله من وراء القصد.

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يحكى قديماً بأن هناك رجلاً أجهر كان لديه الكثير من المال والحلال، وكان لديه رجل يدير أعماله أفضل إدارة وطلب الرجل الذي يدير الأعمال زيادة في الراتب فقام بإنهاء خدماته، وعين بديلاً عنه رجل أعمى وخلال أقل من سنة وجد الرجل الأجهر نفسه وقد فقد حلاله ولم يبق الا القليل من المال.

