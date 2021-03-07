عودة الحظر.. على غير رغبة!

وطن النهار

على غير رغبة كما كان في قرارات العام الماضي تعود اليوم إلى شوارع الكويت الحواجز والنقاط الأمنية، ويظهر رجال الداخلية والحرس الوطني بزيهم العسكري وبمركباتهم وأسلحتهم الخفيفة لتطبيق قرار الحظر الجزئي الذي يبدأ من 5 مساء ويستمر إلى 5 صباحاً طوال شهر كامل.

ومع عودة هؤلاء العسكريين ستتحول الشوارع والطرقات من ضجها وازدحامها وضجيجها المعروف، ليلفها السكون من كل جانب فلا تسمع الا همساً.

المؤكد أن المشهد ليس مرغوباً ولا محبوباً لكن المؤكد أيضاً أن رجال الداخلية والحرس سيظلون العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطنين، بيد تساعد وتعاون وتقدم الخدمة لمن يطلبها، وبيد اخرى تحمل سلاح القانون في وجه كل مخالف ومتجاوز.

وعلى غير العادة كانت حركة التسوق هادئة في الجمعيات والأسواق الموازية، وفي منطقتي المباركة والشويخ، ولم يكن هناك أي تكدس أو ازدحام، وسارت الأمور طبيعية جداً في مختلف المحافظات. ولعل الذي منع المواطنين والمقيمين من التدافع والتسارع نحو الأسواق هو سابق تجربتهم التي صاحبت حظر 2020 إذ لمسوا بأنفسهم أن كل السلع موجودة ومتوافرة، وان الأسواق مملؤة بالأطعمة والأغذية والمستلزمات الضرورية والكمالية، إضافة إلى أن ارتياد الجمعيات والأسواق هذه المرة لن يكون مرتبطاً بمواعيد مسبقة.

وبإمكان أي مواطن أو مقيم ان يتسوق حيث يشاء في غير فترات الحظر. ومما زاد الأمر يسراً وسهولة انه لا التزام بالمنطقة، ولا داعي لإبراز البطاقة المدنية أو أي اثبات هوية اخرى.

وليس الأمر مقصوراً على الجمعيات والأسواق المركزية وفروعها، بل يمتد ليشمل الملاحم والبقالات ومحال الدواجن وغيرها. المواطنون والمقيمون يدركون أن الأمور منظمة وأنها لا يمكن ان تخرج عن السيطرة ومن هنا كان الالتزام ولم يكن التدافع أو الزحام.

