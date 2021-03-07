الأندية الصحية وصالونات الحلاقة.. إفراج اليوم

وطن النهار

بعد شهر كامل من إغلاق أبوابها تبدأ اليوم الأندية الصحية ومراكز العناية الخاصة وصالونات الحلاقة في استقبال زبائنها وتقديم الخدمات إليهم وفق اشتراطات صحية مشددة، على أن توصد تلك الأبواب قبل الخامسة من مساء كل يوم.

عودة الأنشطة إلى تلك الأندية لاشك انها تمثل انفراجة لأصحابها الذين عانوا طويلاً من الكساد والخسائر، كما تمثل طاقة أمل للزبائن أنفسهم الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فظلوا في بيوتهم جاثمين، إذ لم يجد أكثرهم متنفساً لائقاً خلال الفترة الماضية. وحرصاً على أن يستمر العمل، وألا تفكر أي جهة في إغلاق تلك الأماكن مرة ثانية حرص أصحاب الأندية الصحية ومحال والحلاقة والعناية الشخصية على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة بدءاً من الكمام والقفاز، والمطهرات والمنظفات، ووصولاً الى السعي لتطعيم العاملين فيها ضد «كورونا» حتى لا تنتقل العدوى إليهم ولا ينقلوها هم إلى الآخرين. الاستعدادات التي سبقت موعد الفتح كانت واضحة وبادية لكل متابع، والكل يأمل في أن يكون اليوم بداية فعلية لعودة الحياة الطبيعية في القريب العاجل.

