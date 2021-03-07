الحدائق تغلق أبوابها.. والمواطنون: والله ما صارت!

وطن النهار

قبل ساعات من بدء الحظر الجزئي الذي فرضته السلطات على البلاد جالت «النهار» على عدد من الحدائق العامة التي ذهبت إليها أسر غير قليلة طلباً للنسيم العليل، واستمتاعا بالهواء الطلق، وهرباً من جدران البيوت التي يلفها الصمت ويكسوها السكون. في هذه الحدائق كان الجميع حريصاً على التباعد الاجتماعي فبين الأسرة والأسرة مسافات كبيرة، ولا أحد يصافح أو يلامس أحداً، بينما كان الصغار يفرحون ويمرحون ويعدون ويركضون في براءة كاملة وحب فطري للجو الطبيعي الطلق الجميل.

المثير أن رواد تلك الحدائق أبدوا دهشتهم من قرار اغلاقها ابتداء من اليوم ولمدة شهر كامل، وتساءلوا: هل بعد الشهر من فرصة لاعادة فتحها؟

وأجابوا بالقطع لن يكون ذلك مجدياً ولو حدث حيث سترتفع درجات الحرارة وندخل في أوائل الصيف بقيظه ورطوبته.

ومضوا يقولون: كيف تغلق الحدائق وهي المساحات المفتوحة الأكثر أمنا وسلاما في الوقت الذي يسمح فيه للأندية الصحية والصالونات المغلقة التي لا يأتيها الهواء من أي مكان.

وقالوا: ان ذلك مما يثير العجب والدهشة مطالبين المسؤولين بدراسة أي قرار قبل صدوره حتى لا يضيقوا على الناس فيضيفوا إلى متاعب «كورونا» متاعب جديدة من صنع الذين يحاولون مكافحتها والوقوف في وجهها.

