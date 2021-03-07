آلية لضمان تدفق السلع والمستلزمات الأساسية

وطن النهار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن التنسيق الشامل للعمل اللوجستي بين الجهات ذات الصلة وذلك لاستمرار تدفق السلع وضبط السوق.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان وزير التجارة والصناعة دكتور عبدالله السلمان أجرى سلسلة من الاجتماعات عبر المنصة الافتراضية لبرنامج زوم او من خلال الاجتماعات المعتادة في اليومين الماضيين.

وشدد السلمان في اجتماعه مع قيادات وزارة التجارة بحضور وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي والوكلاء المساعدين على ضرورة استمرار وسائل النقل للسلع من المواد الغذائية والسلع الاساسية وعدم تعطيلها او عرقلتها وذلك ضمانا لانسيابيتها واستمرارية تدفق السلع.

وأكدت «التجارة» انه انطلاقا من دورها الحيوي يتم التدخل لخدمة المستهلك والحرص على عدم تأثره، كما أوصى بالعمل في غرفة العمليات الخاصة بالوزارة على مدار الساعة وتشكيل فريق لاستقبال شكاوى التجارة الالكترونية، كما وجه القيادات الى تنبيه الشركات بعدم استقبال طلبات توصيل تتعدى امكانياتها وتحديد فترات زمنية لتوصيل المنتجات للمستهلك.

وفي ذات السياق اجتمع السلمان مع مدير عام هيئة الصناعة عبدالكريم تقي وللتأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على جهوزية المصانع من خلال السماح بانتاج الكميات التي تناسب السوق المحلي من مواد غذائية ومستلزمات أساسية.

والتقى الوزير مع رئيس اتحاد المزارعين عبدالله الدماك واطلع على كمية المحاصيل الزراعية الوطنية ومدى توفرها للسوق المحلي.

من جهة أخرى، ترأس وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان اللجنة العليا للطوارئ في وزارة التجارة والصناعة، مع ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع الالية لتدفق السلع والمستلزمات الأساسية وضمان استمرارية عمل فروع التموين وانتاجية المخابز دون توقف على نقاط البيع للمستهلكين والى السوق المحلي.

وناقش الاجتماع آلية اصدار التراخيص لشركات نقل السلع الغذائية والمصانع والموردين للسلع الغذائية للتنقل بعد الحصول على التراخيص من الجهات المسؤولة عنها حتى لا يكون هناك تأثر في المستلزمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

