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وطن النهار

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افتتحها الوزير العتيبي ووجه بالتزام الاشتراطات الصحية

«الشؤون»: غرفة لمتابعة المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية


افتتح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي غرفة المتابعة والتحكم الرئيسة الخاصة بوزارة الشؤون، التي اشتملت على الأنظمة الخاصة بمتابعة كميات المخزون الاستراتيجي للجمعيات التعاونية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التجمع.
واجتمع الوزير المشعان بمسؤولي وزارة الشؤون ووجه بضرورة اتخاذ السبل كافة التي تكفل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد على بذل العناية والحرص من كل مسؤولي الوزارة على ضرورة الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل تسهيل وتوفير كل متطلبات المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.


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