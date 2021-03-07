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وطن النهار

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أمثال الأحمد: المتطوعون مستعدون لمواجهة الطوارئ


قالت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد أن جميع امكانات المركز وجميع المتطوعين ومنتسبي المركز كافة تحت تصرف مجلس الوزراء والجهات المعنية لمواجهة ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية.
وشددت الشيخة أمثال الأحمد في تصريح لـ (كونا) على أهمية ودور الفرق التطوعية التي ساهمت بشكل كبير خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعربت عن شكرها لعطاء كل المتطوعين وجهودهم المبذولة في الفترة السابقة مؤكدة أن جميع متطوعي المركز كانوا ولا يزالون على اهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ وهم يضعون انفسهم في تصرف مجلس الوزراء.


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