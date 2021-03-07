البلدية: جولات مستمرة على الأسواق والمحال

وطن النهار

أعلنت البلدية عن جاهزيتها لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والصحية في المحافظات الست مع تطبيق قرار الحظر الجزئي من خلال تواجد وأنتشار فرق الطوارئ والفرق الرقابية والميدانية.

وأكد مصدر مطلع لـ«النهار» انه تم اعداد جدول يتضمن جولات ميدانية وارشادات لجميع المحال.

مشيرة الى أن أبرز الاجراءات التي تسعى البلدية لمتابعتها تتمثل في التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة، وارشادات التعامل مع حالات الاشتباه والاصابة، اضافة الى التنبيه على العاملين بضرورة ارتداء الكمامات مع توفير المعقمات وأدوات التنظيف وتطهير الأرضيات بشكل مستمر.

وأشارت الى أن الفرق ستكثف الجولات الميدانية على كل الانشطة التجارية والاسواق الغذائية، بما فيها الجمعيات، لاعتماد نسبة معينة في آلية دخول الزبائن بحسب حجم المحل أو النشاط، حرصا على عدم التزاحم.

