العسعوسي: مواعيد مسبقة لمراجعة مراكز المعلومات المدنية

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مواعيد استقبال المراجعين خلال فترة الحظر الجزئي الذي أقره مجلس الوزراء ابتداء من اليوم.وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحافي انه تم بناء على ذلك تحديد مواعيد العمل لاستقبال الجمهور لتسجيل المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي الى مقر الهيئة ولايمكن انجازها من خلال الموقع الالكتروني (أونلاين).

وأوضح أن مواعيد العمل في المبنى الرئيسي (جنوب السرة) مكتب تسجيل المواطنين هي من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا وبالنسبة لمكتب تسجيل الوافدين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا والتوثيقات والتسجيل الخاص والتوقيع الالكتروني من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا أما مكتب استلام البطاقات فمن الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وبالنسبة لمبنى محافظة الجهراء مكتب تسجيل المواطنين أفاد بأن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومكتب استلام البطاقات من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وعن فرع محافظة الأحمدي (جنوب الصباحية) لفت الى أن العمل في مكتب استلام البطاقات يبدأ من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا.

وحول المراكز الخارجية أشار العسعوسي الى أن العمل يبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وأكد ضرورة حجز موعد للحضور وأنه لن يتم استقبال أي مراجع ليس لديه موعد مسبق ويتم حجز المواعيد عبر موقع الهيئة الالكتروني Www.paci.gov.kw.

