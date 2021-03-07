المنفوحي: عشرون شخصاً فقط من أقارب المتوفى

وطن النهار

اصدر مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي تعميما اداريا متضمنا مواعيد الدفن في المقابر اثناء الحظر الجزئي الذي سيبدأ به العمل اعتبارا من اليوم الأحد، لتكون ساعات الدفن من الساعة 8 صباحا حتى 4 مساء او أن يكون الدفن كل نصف ساعة او حسب تقدير مسؤول المقبرة بما تقتضيه المصلحة العامة بالتنسيق مع ذوي الجنازة، خلال التشييع لا يتجاوز عدد المرافقين للجنازة عشرين شخصاً من اقارب المتوفى من الدرجة الاولى، كذلك تفتح المقابر للزيارة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء، الى جانب الالتزام بالكامل بلبس الكمام والتباعد بين المشيعين. وكانت ادارة الجنائز في البلدية ‏اكدت حرصها على تطبيق لائحة تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والاشراف على المقابر، مبينة أن حرمة الميت مصانة عند نقله وغسله وتكفينه ودفنه.

وأضافت أنه حفاظا على حرمة القبور، فانه يمنع منعا باتا أي تجمع بين القبور مخالفا اللوائح التنظيمية من وضع كراسي أو غرس أشجار وغيرها من مخالفات تتعارض مع هذه اللوائح.

