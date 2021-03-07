«التلفزيون» يتابع تطورات «كورونا» من المصدر

وطن النهار

اعلنت وزارة الاعلام ان تلفزيون الكويت دشن برنامجه الجديد (من المصدر) لمتابعة الاحداث اليومية ورصد آخر تطورات مكافحة اجهزة الدولة المختصة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك بعد الزيادة الملحوظة في عدد الاصابات في الأيام الأخيرة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة انوار مراد في تصريح صحافي: ان البرنامج الذي سيبث في الجمعة والسبت بعد نشرة التاسعة مساء سيسلط الضوء على احداث الاسبوع المتعلقة بمتابعة تطورات (كوفيد 19) وتلقي المعلومات الخاصة به من مصادرها الرسمية. واضافت مراد ان البرنامج يهدف الى ازالة اللبس لدى المواطنين والمقيمين ودحض الإشاعات التي واكبت قرارت مجلس الوزراء الاخيرة بشأن الاجراءات الاحترازية وتعاطي اجهزة الدولة المعنية مع (كوفيد 19). واكدت ان وزارة الاعلام حريصة على التواصل مع الجمهور عبر منصاتها الرسمية لنقل تساؤلاتهم والاجابة عليها من قبل المتخصصين داعية الجميع الى الابتعاد عن الإشاعات والتحقق من المعلومة من مصدرها قبل نشرها.