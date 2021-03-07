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وطن النهار

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إزالة 37 مخيماً مخالفاً منعاً للتجمعات


أكد رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكه ازالة 37 مخيما مخالفا في بر منطقة عبدالله المبارك بالتعاون مع الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بمنع اقامة المخيمات الربيعية تجنبا للتجمعات وانتشار فيروس كورونا. وأوضح في تصريح صحافي أن الفريق الرقابي لن يتهاون في ازالة المخيمات المخالفة لقرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع التخييم الربيعي حرصا من البلدية على صحة وسلامة المواطنين من تفشي وباء كورونا من خلال التجمعات، حيث ستواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية خلال فترة العطلات وعلى مدار الساعة لرصد أي مخيمات مخالفة لازالتها.


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