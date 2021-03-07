«الداخلية»: التزموا بالحظر تجنباً للمساءلة القانونية

وطن النهار

اعلنت وزارة الداخلية البدء باستقبال طلبات تصريح عدم التعرض من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في أماكن العمل أثناء فترة الحظر الجزئي التي تبدأ اليوم الأحد.

واوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان ان «الداخلية» بدأت باستقبال طلبات شركات القطاع الخاص المعتمدة من وزارة التجارة والتي تعمل في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية والصيانة والحراسة والتي لها دور في استمرار توفير الخدمات والموارد الرئيسية بالبلاد.

واشارت الى ان القرار جاء نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي في البلاد وفي إطار الجهود والإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية «علما أن الموافقة مرهونة بإجراءات التدقيق من قبل الوزارة».

واوضحت ان «الداخلية» ستكون معنية باستخراج التصاريح وفق الكشوفات المعتمدة والمرسلة إليها من قبل الجهات الحكومية ووزارات الدولة على ايميل وحدة التصاريح الأمنية «moi.gov.kw@112curfew». وقالت انه يتعين على الجهات المسموح لها باستخراج تصاريح إرسال الكشوفات الخاصة بطلب استخراج تصاريح للأفراد وللمركبات إلى الوزارات المعنية بملف صيغة «أكسل» والتأكد من صحة البيانات.

واهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الحظر الجزئي في البلاد تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة مسلم السبيعي استعداد كل قطاعات الشؤون لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض الحظر الجزئي في البلاد بدءا من اليوم الاحد.

وقال في بيان صحافي انه منذ تعرض البلاد لجائحة «كورونا» مطلع 2020 وضعت الوزارة خطة طوارئ استراتيجية طويلة الامد للتعامل مع جميع الظروف التي قد تواجه الدولة بسبب الوباء. واوضح ان خطة الوزارة تهدف بالمقام الاول الى التأكد من تأمين مخزون غذائي استراتيجي في الجمعيات التعاونية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة وتذليل جميع العقبات امام اتحاد الجمعيات حتى لا يتأثر المواطن والمقيم. واضاف «حرصا من الوزارة على متابعة سير العمل بالتعاونيات تم تشكيل 6 فرق تفتيشية بالتنسيق مع الدفاع المدني ولتنظيم عمل المتطوعين وفقا لاشتراطات السلطات الصحية». وبشأن صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها قال السبيعي ان ادارات الرعاية الاسرية تعمل على انجاز الملفات دون أي تأخير لصرف المستحقات للفئات المستحقة في مواعيدها المحددة اضافة الى استقبال المراجعين في جميع قطاعات الوزارة عن طريق الحجز المسبق من خلال برنامج «wafi» مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية. وأكد منع كل الزيارات الى قطاع الرعاية الاجتماعية وجميع الدور الايوائية للحفاظ على النزلاء من العدوى بالفيروس مبينا قيام الوزارة بتوفير مخزون غذائي للقطاع لمدة 6 أشهر مع توفير كل الخدمات للنزلاء من كبار السن والاحداث الجانحين وابناء الحضانة العائلية. وشدد السبيعي على ضرورة التزام كل قطاعات وزارة الشؤون واداراتها بتطبيق قرار الخدمة المدنية بشأن نسبة الدوام المقررة بـ 30 في المئة مع الحزم في تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير المعقمات بجميع الادارات. وحول التنسيق بين الشؤون والدفاع المدني قال ان العمل يجري على قدم وساق لتذليل جميع الصعوبات أمامهم لتنظيم عمل المتطوعين ومتابعة التعاونيات وتم الاتفاق على تخصيص صالات تنمية المجتمع بكل محافظة بالبلاد لتكون تحت اشراف الدفاع المدني لاستخدامها خلال الحظر الجزئي.

