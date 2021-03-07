«التربية»: استمرار التعليم عن بُعد.. وزيادة سرعة الإنترنت

وطن النهار

أكدت وزارة التربية حرصها على استكمال استراتيجية التعليم عن بعد والخطة الدراسية الموضوعة بهذا الشأن في حين تم الانتهاء من توفير وتوزيع الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية «رياض الأطفال - الابتدائية -المتوسطة - الثانوية» على كل المناطق التعليمية.

وشددت الوزارة في بيان صحافي، على استعدادها بكل قطاعاتها وتجهيزاتها للفصل التعليمي الثاني من العام الدراسي 2020-2021 عبر ‏اعداد الخطط الدراسية لجميع المراحل التعليمية من التواجيه الفنية العامة بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج الذي اعتمد هذه الخطط ثم تعميمها على التواجيه الفنية بالمناطق التعليمية والمدارس بكل مراحلها.

وأوضحت انه تم تزويد المدارس بشبكة الألياف الضوئية لزيادة سرعة الانترنت بها ما يدعم تنفيذ استراتيجية التعليم عن بعد من خلال التعاون بين ادارة نظم المعلومات ووزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت الوزارة في السياق الى عقدها سلسلة اجتماعات مع وزارة الصحة استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني وادخال العاملين بالوزارة ضمن الفئات ذات الأولوية في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وذكرت انه تم اصدار وتعميم آلية التقييم للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية كذلك القرارات المنظمة لضوابط الدوام المدرسي والتوقيت الخاص بكل مرحلة تعليمية.

وبينت انه تم اصدار النشرات الخاصة بتنفيذ تعليمات الخدمة المدنية في تطبيق آليات العمل عن بعد والتناوب والالتزام بنسبة الحضور 30 في المئة بمراكز العمل اضافة الى اصدار التعليمات لشركات النظافة للتأكد من الانتهاء من تننظيف وجاهزية المباني المدرسية.

وشددت على جميع المدارس ضرورة التأكد من تطبيق كل الاشتراطات الوقائية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بما يضمن تطبيق الاجراءات والتباعد في المباني التعليمية ولضمان تنفيذ التوجيهات المشار اليها.

من جانب آخر، اكد المكتب الاقليمي لقارة آسيا بالمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» اهمية مشاركته في التأهيل العلمي والتقني لطلبة وشباب الكويت من خلال توفيره بيئة تدريبية شاملة افتراضية خلال جائحة كورونا لاعدادهم للمشاركة المستقبلية المتطورة وفقا لأحدث البرامج العلمية العصرية. وقال نائب رئيس «ملست العالمية» والرئيس الاقليمي لمكتب لـ«ملست آسيا» المهندس عدنان المير لـ«كونا» انه تم تنفيذ 24 فعالية افتراضية بالأشهر الستة الأخيرة وفق البرنامج الزمني الموضوع لتنفيذ الفعاليات العلمية المشمولة بتنظيم مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ودورات وبرامج تدريب خضع لها 853 مشاركا في الفترة بين شهري اكتوبر وفبراير الماضيين.

وأوضح المير ان الفعاليات قدمتها نخب متخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة علما ان اكثر من 2337 سجلوا افتراضيا عبر تقنية «زووم» في تلك الفعاليات وحققت 3597 مشاهدة عبر القناة الرسمية للمكتب على «يوتيوب».

وأضاف ان ورش العمل الافتراضية خلال شهري يناير وفبراير شملت «ورشة تحبيب الأطفال باستخدام الروبوت» وثلاث حلقات من الدورة التدريبية «تبسيط الأردوينو للمبتدئين» وورشة عمل توظيف التكنولوجيا لاحياء الخط العربي باستعمال الضوء التي تضمنت حقائق علمية حول تقنية الكتابة بالضوء ولماذا هذه التقنية ومميزاتها وآفاق تقنية الكتابة بالضوء وورشة تطبيقية. ولفت الى الاهتمام بورش «اصنعها بنفسك» من خلال تنظيم حلقتين لأعمال اللحيم اضافة الى تنظيم المؤتمر الافتراضي العلمي الطلابي العربي «دور الطلاب في المجال التكنولوجي في ظل ازمة كورونا» الذي سلط الضوء على اهم افكار وانجازات الطلاب العرب في المجال التكنولوجي وتم قبول 30 مشاركا ممن لديهم مشاريع وأفكار ابداعية. وقال المير ان مكتب «ملست آسيا» يسعى من خلال تلك البرامج والمشاريع العلمية الافتراضية الى ايجاد بيئة تجعل الطالب محورا للعملية التعليمية والحث على التجارب على اعتبار ان الخطأ جزء من التعلم واكتشاف الذات وأن يكون اكثر تحملا للمسؤولية.

وبين ان ذلك من شأنه توفير بيئة جاذبة يبدع فيها الطلبة لصناعة انجازاتهم بأنفسهم وتطوير المعارف الذاتية وتطوير القدرات الابداعية لديهم واستثمار اوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا علاوة على تطبيق المفاهيم العلمية والتكنولوجية التي تعلمها الطلاب خلال البرنامج الزمني للفعاليات.

