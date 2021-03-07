الشايع: ندرس السماح بالصيد في جون الكويت

وطن النهار

قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، انه اجتمع مع الشيخ محمد اليوسف مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووجه الى ضرورة معالجة كل الأمور ذات الصلة بالقطاعات التابعة للهيئة وانصاف الموظفين، لافتا الى انه حرص على متابعة موضوع ازالة المعوقات التابعة الى رقابة الهيئة بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال في تغريدات على حسابه بـ«تويتر»: تطرقت خلال الاجتماع الى ضرورة تطوير الحدائق بجميع المحافظات والسعي نحو الاستثمار بها لتحقيق ايراد للدولة دون المساس بجيب المواطن والمقيم لأيماني العميق بأنها تعتبر ملكية عامة ومتنفسا للجميع والحرص على تشديد الرقابة على مرافقها لحمايتها من التلف وستكون حديقة الشهيد نموذجا لها.

وأضاف: حرصتُ كذلك على ضرورة التنسيق مع الأخوة بالهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية للنظر في مدى الامكانية بالسماح لهواة صيد الأسماك بالصيد بجون الكويت وفق آلية تحددها الجهات المعنية دون الضرر بالثروة السمكية والبيئة البحرية.

ووجهتُ جميع المسؤولين الخاضعين الى اشرافي بضرورة فتح ابوابهم امام المراجعين وتسهيل اجراءاتهم وانصاف اصحاب الحقوق وفق القانون لأننا امام القانون سواسية لتحقيق العدالة والشفافية امام الجميع.

وتابع سأسعى جاهدا الى دعم المبادرين في جميع المجالات والقطاعات الخاضعة الى اشرافي ومسؤولياتي سواء في بلدية الكويت وبالاسكان وبهيئة الزراعة لتحقيق الأهداف والطموحات التي من شأنها تطوير البلد.

وقال في هذه المناسبة لا يسعني الا ان اتقدم للشيخ محمد اليوسف الصباح المشهود له بالمواقف الوطنية وللعاملين بالهيئة بالشكر الجزيل على جهودهم المخلصة.

وشكر قياديي وموظفي الجهات الحكومية المعنية بازالة المعوقات بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني على الجهود الكبيرة والمخلصة.

وختم: اقول لأهالي مدينة جنوب سعد العبدالله ابشروا بالخير.

