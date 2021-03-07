ملتقى الجهراء: سكن العزاب قنبلة موقوتة

وطن النهار

استقبل رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي رئيس ملتقى الجهراء مشعل السعيد وعددا من اعضاء الملتقى حيث ناقشوا جملة من القضايا التي تهم المواطنين ومن ابرزها مشكلة سكن العزاب وملف اطلاق التسميات على الشوارع وخليج الصليبخات السياحي. وناقش المجتمعون هيمنة بعض المواطنين على اراضى الدولة، وتناولوا ايضا خليج الصليبخات وبعض المشكلات الأخرى التي اثارها الملتقى وأبرز حلولًا لمعالجتها والقضاء عليها. واعتبر اعضاء الملتقى ان ملف سكن العزاب في الكويت عموما والجهراء خصوصا قنبلة موقوتة يجب نزع فتيلها بتشريع رادع، مؤكدين ان هذا الموضوع اصبح صداعاً مستمراً في عقل الكويت، فهو امر غير حضاري وغير مقبول لما له من تأثير سلبي على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والأمنية والحضارية اذ كيف تعيش الأسرة الكويتية وتأمن على نفسها هذا الأمر غير محمود العواقب.