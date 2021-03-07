الاقتصاد المريض يستسلم لرصاصات الرحمة!

مال وأعمال

استسلم الاقتصاد المريض لرصاصات الرحمة الاخيرة، حيث بات حرفياً غير قادر على التعايش دون دعم او تدخل عاجل، فيما تتزايد «فاتورة القرارات المتخبطة.. والتعويضات صفرية»، وقد ملَّ القطاع الخاص من اطلاق صرخات استغاثة. فيما أطلق أصحاب الشركات وصغار المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة صرخة اخيرة في وجه قرار الحظر الأخير الذي فرضته الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير ولمدة 12 ساعة يومياً، حيث انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي ضد القرار، معتبرين اياه المسمار الأخير في نعش المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضربة قاصمة لها.

وفيما تستمر معاناة القطاع الخاص وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من عام، بخسائر تقترب من 6 مليارات دينار تقريباً، لا تزال تداعيات كلفة الجائحة في ارتفاع وارتفاع وتيرة الخسائر في ازدياد.

وقالت مصادر لـ«النهار» إن كلفة الاغلاقات تتضخم بقوة،ولا أحد خارج دائرة الخسائر.. والسؤال متى ستتوقف معاناة أصحاب الأعمال؟، مشيرة الى ان دول مجاورة تنفتح فيما ننغلق نحن!، متوقعة افلاسات حقيقية وواسعة في حال استمر الحال على ما هو عليه. نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان، علق على القرار بالقول إنه ما في أدنى شك بأن الحظر المفروض من قبل الحكومة من الساعة الخامسة مساءً الى الخامسة صباحاً، سيؤدي الى خسائر مالية كبيرة على كل القطاعات التجارية والمالية والحرفيين وعلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي تعليق منه على تداعيات الحظر على أصحاب الأعمال، فأشار الى أن هناك أضراراً فادحة وخسائر متراكمة ومعاناة نفسية واجتماعية من هكذا قرارات قاتلة للاقتصاد والى مصالح صغار وكبار أصحاب الأعمال.

وأضاف: هناك زيادة كبيرة في أعداد المحلات والمطاعم والمقاهي التي أغلقت أو أفلست أو لديها قضايا في المحاكم مرتبطة، بعدم تسديد الرواتب للعاملين أو الايجارات وأمور أخرى.

وفي رد منه حول الحلول المطلوبة، أشار الوزان الى أن المطلوب من الحكومة ومجلس الأمة لانقاذ ما تبقى من أصحاب الأعمال الكبيرة والصغيرة على قيد الحياة، الاسراع بتشريع قانون يعوض ويدعم وينقذهم من الافلاس. وأكد أن هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة ومجلس الأمة تجاه المتضررين من تداعيات الأزمة والتي دفعت بمعظمهم الى الافلاس والاغلاق. واستدرك الوزان: الكويت بحاجة لرجال دولة ينقذوها من تداعيات هذه القرارات غير المدروسة.

