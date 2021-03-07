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مال وأعمال

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368.9 مليار دينار إيرادات الكويت في 30 عاماً


كشفت وثيقة حكومية عن أن اجمالي ايرادات الكويت في 30 عاماً، بلغت 368.89 مليار دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات خلال الفترة نفسها 318.18 مليار دينار. وأفادت وزارة المالية حول المركز المالي للدولة خلال الفترة الممتدة من 1990/1991 وحتى 2019/2020، الى أن المبالغ المستقطعة لصندوق احتياطي الأجيال خلال تلك الفترة بلغت 50.2 مليار دينار، وأفادت الوزارة الى أن الفائض خلال تلك السنوات بلغ 4.28 مليارات دينار. وبينت الوثيقة أن الحالة المالية للدولة تعرض على مجلس الأمة سنوياً حسب النص المادة 150 من الدستور وقد جرى العمل على أن تعرض في جلسة سرية حين مناقشة الميزانية العامة للدولة.


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