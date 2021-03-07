النفط سجل أعلى تسوية منذ 2019

مال وأعمال

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لأعلى مستوى منذ 2019 عند تسوية تعاملات امس، مع تمديد «أوبك+» تخفيضات الإنتاج في أبريل ، لتحقق مكاسب أسبوعية قوية. وقرر تحالف «أوبك+» عدم زيادة الإمدادات النفطية خلال الشهر المقبل، مع منح استثناء لروسيا وكازاخستان لزيادة طفيفة للإنتاج.

كما تفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا في أبريل حتى بعد ارتفاع أسعار النفط في الشهرين الماضيين على خلفية برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وكشفت بيانات «بيكر هيوز» عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بينما استقرت منصات الغاز الطبيعي في نفس الفترة. وكشفت بيانات شركة «بيكر هيوز»، أن منصات التنقيب عن النفط ارتفعت منصة واحدة لتصل إلى 310 منصات في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس الجاري. في حين استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند 92 منصة. وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي تسليم أبريل بنحو 3.5 في المئة ليصل إلى 66.09 دولاراً للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية 7.5% و صعد سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مايو بنسبة 3.9 في المئة إلى مستوى 69.35 دولاراً للبرميل. رفع «جولدمان ساكس» توقعاته لأسعار خام برنت بمقدار 5 دولارات خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، إلى 75 دولارًا و80 دولارًا على الترتيب.

وجاءت تلك التوقعات بعدما اتفقت مجموعة «أوبك+» على تمديد خفض الإنتاج حتى أبريل، بعدما قررت الدول أن تعافي الطلب من جائحة «كوفيد-19» لا يزال هشًا.

كما خفض البنك الأميركي توقعه لإنتاج «أوبك+» 0.9 مليون برميل يوميًا على مدار الأشهر الستة المقبلة.

وأشار البنك إلى أن النقطة الرئيسية ستكون في رد الفعل المحتمل للإمدادات الصخرية.

