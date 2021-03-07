«ريكونسنس»: تحليل الشؤون الصينية مع تشارلز بيرتون

مال وأعمال

أعلن مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عن انضمام الباحث الكندي البارز الدكتور تشارلز بيرتون إلى المركز كأول خبير في الشؤون الصينية في (مكتب شؤون الصين) المنشأ حديثًا بالمركز. الدكتور بيرتون زميل أول في معهد ماكدونالد-لوريير ، وزميل أول في مركز القيم الأوروبية لسياسة الأمن، وهو متخصص في سياسة المقارنة، وشؤون الحكومات، والسياسة في الصين، والعلاقات الكندية الصينية، وحقوق الإنسان. يتمتع الدكتور بيرتون بخبرة تزيد عن 40 عامًا في الشؤون الصينية والكورية الشمالية وشغل منصب مستشار في السفارة الكندية في الصين بين عامي 1991-1993 و1998-2000 ، وعمل أيضًا في وزارة الدفاع الوطني الكندية.

«يحظى الدكتور بيرتون بتقدير كبير كخبير دولي رائد في الشؤون الصينية ، ومعروف بنهجه العملي ومعرفته العميقة».

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس عبدالعزيز العنجري إنه يسعدنا أن نرحب بالدكتور بريتون في مركزنا لنتعرف معه أكثر على عدة نقاط منها على سبيل المثال لا الحصر: توفير فهم أدق وأشمل لكيفية عمل الحكومة الصينية مع حكومات الدول الأخرى، والوسائل التي من خلالها تحقق أهدافها، وتوقعاته حول التأثير الصيني المحتمل في الخليج بالمستقبل».

وتابع «إنه محاور متمرس في الشؤون الصينية ومن الشخصيات النشطة دوليا في الصحف والإذاعة والتلفزيون ،وستساهم خبرته الواسعة في تعزيز نشر المركز لموضوعات مهمة محليا ودوليا فيها تنوير وتوعية وتثقيف لعموم المهتمين، لأننا كمنصة حوار نؤمن بأهمية نقل المعرفة إلى الجمهور.

وقال الدكتور بيرتون: «يسعدني أن أكون قادراً على العمل مع مركز ريكونسنس للمساهمة الايجابية معهم في توفير النقاشات القائمة على الحقائق حول أنشطة الصين العالمية. آملًا أن يساعد عملنا مع المركز المهتمين في الكويت والخليج على فهم تداعيات التوسع الاقتصادي والسياسي الصيني، وشرح نفوذ القوة الناعمة للصين في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل».

