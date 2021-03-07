«هيئة الأسواق» عززت مبدأ الشفافية

مال وأعمال

قامت هيئة أسواق المال بإدراج نموذج جديد بعنوان «نموذج طلب الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بها وفق القانون رقم 12 لسنة 2020»، وبريد إلكتروني تحت عنوان raid@cma.gov.kw» حق الاطلاع على المعلومات والوثائق»، وذلك في بوابة الهيئة الالكترونية ضمن حزمة خدماتها، والذي يتيح للأشخاص ذوي المصلحة الاطلاع على المعلومات والوثائق التي أجاز لهم القانون حق الاطلاع أو الحصول عليها.

ويأتي ذلك انطلاقاً من سعي الهيئة المتواصل الى ترسيخ مبدأ الشفافية في تداول المعلومات بشكل عام والشفافية الإدارية بشكل خاص، والتي تعد من أهم ضرورات تنمية وتطوير أسواق مالٍ جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تنسجم مع متطلبات القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، ولاسيما على صعيد تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وحرصاً من الهيئة على تبسيط إجراءات تقديم الخدمة المشار اليها في القانون رقم 12 لسنة 2020 والتي تدخل حيز النفاذ بتاريخ 7 /3/2021 وتعزيز كفاءة أدائها في الوقت ذاته.

وتؤكد هيئة أسواق المال حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، تيسيراً وتسهيلاً لذوي الشأن.

