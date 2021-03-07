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مال وأعمال

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70 مليار دولار خسائر العملات المشفرة


تراجعت عملة البيتكوين أدنى 48 ألف دولار ، مع خسائر تجاوزت 70 مليار دولار للعملات المشفرة.
وتواصل العملة المشفرة الهبوط لليوم الثاني وسط مخاوف من أن القفزة في عوائد السندات تقلل الطلب على الاستثمارات ذات المخاطر العالية.
وأصبحت البيتكوين الآن أقل من الرقم القياسي البالغ 58 ألف دولار والمسجل في شهر فبراير بحوالي 10 آلاف دولار.
وتراجعت البيتكوين بنسبة 21 في المئة في الأسبوع الماضي لكنها لا تزال مرتفعة بحوالي 60 في المئة منذ بداية 2021.
وهبطت البيتكوين بنحو 3.6 المائة إلى مستوى 47.888 ألف دولار، كما تراجعت الإيثريوم بنحو 5.1 في المئة إلى 1488.4 دولاراً.
وخلال نفس التوقيت، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.444 تريليون دولار، بعد أن سجلت مستوى 1.515 تريليون دولار قبل 24 ساعة.


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