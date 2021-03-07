مال وأعمال

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.2 في المئة.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية، أول من أمس الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 379 ألف وظيفة لسوق العمل خلال فبراير ، مقابل 166 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سوف يضيف نحو 197 ألف وظيفة خلال نفس الفترة.

(وأضاف قطاع الضيافة والترفيه 355 ألف وظيفة خلال فبراير مع تخفيف إجراءات الإغلاق المتعلقة بالوباء، وبلغت الوظائف المضافة لقطاع التجزئة 41 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.2 في المئة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 6.3 في المئة في يناير

وبحسب البيانات، بلغ معدل مشاركة القوى العاملة 61.4 في المئة خلال الشهر الماضي، وهو نفس مستوى يناير.

ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل أجور العاملين في الولايات المتحدة بالساعة بنحو 7 سنتات إلى 30.01 دولاراً خلال الشهر الماضي.

