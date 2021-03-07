«الشال»: الحكومة عاجزة أمام متطلبات جراحة الإصلاح

مال وأعمال

قال تقرير الشال ان نسبة التغيير في تشكيل الحكومة الجديدة مقارنة بالحكومة السابقة بلغ نحو 27%، ونسبة التغيير في نهج التشكيل 0%، رغم أن ضمن من شملهم التشكيل الوزاري الجديد أشخاص كفؤين.

واشار التقرير الى ان الحكومة مازالت حكومة محاصصة وجينات، ولازالت كل مبررات المواجهة مع مجلس الأمة قائمة، ومازالت عاجزة عن مواجهة متطلبات الجراحة لاصلاح وضع البلد المالي والاقتصادي.

واوضح التقرير ان التشكيلية الحكومية تخضع لواحد من احتمالين:

1- هو أن الوعي بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة غير متوفر لدى من قام بتشكيلها، لأن حكومة بهذا التشكيل لا تحتاج الى كل هذا الوقت وكل تلك المشاورات، ولا الى تعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر.

2- الأرجح هو أنه تشكيل مقصود استدراجاً لمواجهة تنتهي بحل الحكومة ومجلس الأمة.

واضاف الشال ان حقيقة الأوضاع هي أن الوقت من دون علاج للوضع المالي والاقتصادي يقلص وبسرعة من احتمالات نجاح أي سياسات اصلاح مع كل يوم يمر، ومع التشكيل الجديد، واحتمال الاستدراج من أجل المواجهة، سوف تخسر الكويت أشهر وليس أيام حتى تشكل ادارة من الممكن أن تتبنى سياسات اصلاح جراحية. وخلال فترة الضياع تلك، قد تتعرض المالية العامة العاجزة والمنهكة لكثير من السياسات الشعبوية، ففي الوقت الذي فيه البلد عاجزة عن مواجهة متطلبات الرواتب والأجور، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مقترح باسقاط القروض، وقدم بعض أعضاؤه مقترح آخر بزيادة مخصصات فئة من الفئات، وطالب أحدهم بتوزيع ربع العائد على استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين في الوقت الذي يبلغ فيه العجز الاكتواري لصناديـق المؤسسـة نحو 10% من قيمة احتياطي الأجيال القادمة.

وقال الشال ان صدق احتمال استدراج مجلس الأمة للمواجهة، واحتمال اجراء انتخابات نيابية جديدة، سوف تزداد احتمالات تقديم مشروعات لسياسات شعبوية داعمة للوضع الانتخابي لهذا النائب أو ذاك، ومهلكة للمالية العامة.

في السياسة اوضح التقرير انه كما في الادارة بشكل عام، المسئولية بقدر السلطة، والحكومة في الكويت هي السلطة التي تملك المال والوظيفة والأمن، وكلها لن تدوم ما لم تملك تلك الحكومة بعد نظر وتعمل على استدامة قدرة البلد على مواجهة كل تلك المتطلبات، والفشل، سوف يدفع ثمنه الغالبية الساحقة من المواطنين.

وشدد الشال على ان الشعارات الشعبوية، مثل «جيب المواطن خط أحمر ولن يمس»، لا معنى لها سوى في الزمن القصير، فإن استمرت الخطايا على ما هي عليه، لن يكون للمواطن جيب لوضع شيء فيه حتى لا يمس. انها منظومة سياسات اصلاح باتت قسرية وليست اختيارية، ولابد وأن تسير متزامنة مع بعضها، تبدأ بمواجهة شاملة للفساد وبقسوة، وتمر بوقف الهدر، ثم مخاطبة المواطن بالأرقام والحقائق، وابلاغه بأن استدامة الحال من المحال، ولابد من شراكة جماعية في تقبل وتحمل تكاليف الاصلاح من أجل مصلحته ومستقبل أبنائه وأحفاده. مازال في الوقت متسع لتحقيق الاصلاح الجذري، ولكن تحقيقه مستحيل اذا كانت ديمومة الادارة العامة تتقدم بمراحل على ديمومة البلد، ولن يتغير ذلك ما لم نفصل بين مفهوم الحكم الدائم والمتفق عليه، عن مفهوم الادارة المؤقتة والمرتبط استمرارها بقدرتها على الانجاز، ويبدو أن البلد بالتشكيل الحالي قد أضاعت فرصة جديدة أخرى وثمينة، وفي وقت حرج.

