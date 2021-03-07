10.9 مليارات دينار العجز المالي المتوقع للموازنة

مال وأعمال

ذكر تقرير الشال ان وزارة المالية اصدرت تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر يناير إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 7.853 مليارات دينار، أو أعلى بما نسبته نحو 4.7% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليارات دينار. واضاف التقرير ان الإيرادات النفطية الفعلية بلغت حتى 31/01/2021 نحو 6.713 مليارات دينار أو أعلى بما نسبته نحو 19.3% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليارات دينار ، وبما نسبته نحو 85.5% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 39.6 دولارات للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.140 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 114.033 مليون دينار ، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار ، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 505.948 ملايين دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 21.555 مليار دينار ، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/01/2021 نحو 10.948 مليارات دينار وتم الإلتزام بنحو 2.316 مليار دينار وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها- نحو 13.264 مليار دينار ، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.326 مليار دينار. وتذهب النشرة إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 5.411 مليارات دينار ، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهرين القادمين، والأسعار حالياً فوق مستوى الـ 60 دولاراً للبرميل.

وافترض الشال أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية (فبراير ومارس 2021) سوف يستقر حول 61 دولاراً للبرميل، فسوف يرتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 43.2 دولاراً.

وعليه، سوف يبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.8 مليارات دينار ، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار سوف تبلغ جملة الإيرادات نحو 10.7 مليار دينار.

مع افتراض عدم تحقيق وفر في المصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 10.9 مليارات دينار ، أو نحو 26.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن عام.

