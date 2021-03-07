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مال وأعمال

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%39 نمواً في حسابات التداول النشطة


ذكر الشال ان عدد حسابات التداول النشطة ارتفع بنحو 39% ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية فبراير 2021، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 0.03% ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية فبراير 2020. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2021 نحو 23,904 حساب أي ما نسبته 5.9% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 26,252 حساب في نهاية يناير 2021 أي ما نسبته 6.5% من إجمالــي الحسابــات للشهــر نفســه، أي بانخفـاض بنحـو -8.9% خلال فبراير 2021.
وقال التقرير انه وفقا لتقرير الشركة الكويتية للمقاصة فإن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 43.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.6% للفترة نفسها 2020) و43.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (40.8% للفترة نفسها 2020). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 735.785 مليون دينار، كما باعوا أسهماً بقيمة 734.161 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 1.624 مليون دينار.


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