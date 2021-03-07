«أجيال»: افتتاح «مشروع الأندلس» في 2022

مال وأعمال

أعلنت شركة أجيال العقارية الترفيهية أخيراً عن بدء التأجير في «مشروع الأندلس» متعدد الاستخدامات، والذي يعتبر أحدث المشاريع الضخمة للشركة حيث يمتد على مساحة أرض تبلغ أكثر من 10,350 متراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة البناء 59,000 متراً مربعاً. ويتميز هذا المشروع بموقعه الاستراتيجي في منطقة حولي مقابل شارع بيروت، حيث يسهل الوصول إليه من خلال طريق الفحيحيل السريع وطريق القاهرة المجدد. هذا ويتكون المشروع من 18 طابقاً، بما في ذلك: مجمعاً تجارياً يتألف من طابقين، وطابق مخصص للنادي الرياضي ومركز السبا، وستة طوابق للعيادات الطبية، وتسعة طوابق للمكاتب التجارية، وسرداب يضم 11 صالة عرض سينما تحت الأرض مزودة بأحدث تقنيات مشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى موقف سيارات مستقل يتسع لغاية 1,200 سيارة ويربطه جسر مشاة بالمبنى الرئيسي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أجيال العقارية الترفيهية، عبدالعزيز الخترش: «نحن في «أجيال» نسعى دائماً إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها لكل من الزوار والمستأجرين في آن واحد، ولهذا قمنا بتعيين فريق خاص ليتولى مسؤولية تقديم خدمات التأجير لكل من يرغب في أن يكون جزءاً من «مشروع الأندلس» الذي يعتبر مجتمعاً متكاملاً مليئاً بالمزايا المتعددة. وسيكون هذا الفريق على أتم الاستعداد للإجابة على استفسارات المستأجرين واستقبال طلباتهم بقيادة نخبة من الكفاءات المتخصصين في هذا المجال. علماً أنه من المتوقع افتتاح المشروع في بداية العام 2022، حيث بلغت نسبة الإنجاز 65% حتى الآن.»

كما تطرق الخترش إلى مكونات المجمع التجاري في المشروع، وأفاد أنه يتألف من طابقين ويضم مساحات مخصصة للمحال التجارية المحلية والماركات العالمية البارزة ما يعزز تجربة التسوق الراقية ويجذب كل من العملاء الحاليين والجدد. مضيفاً أن «أجيال» تؤمن بأهمية تشجيع المواهب المحلية والمجموعات الكويتية الشابة وأصحاب الأفكار الجديدة، حيث أتاحت أمامهم الفرصة ليكونوا جزءاً من «الأندلس» ما يضمن تقديم نظرة جديدة لتجربة المجمعات التجارية في الكويت. هذا إلى جانب العديد من الجلسات الخارجية والداخلية المتوافرة للمطاعم والمقاهي لتقديم خيارات متعددة ترضي الذواقة من مختلف العملاء تحت سقف واحد.

ومن جانبه، صرح نائب الرئيس التنفيذي في شركة أجيال العقارية الترفيهية، عبدالوهاب العريفان، قائلاً: «من المتوقع أن يلاقي «الأندلس» إقبالاً كبيراً من المستأجرين وأن تكون نسبة التأجير فيه مرتفعة، حيث أنه يتميز عن منافسيه بإنه يسعى إلى ابتكار مجتمع متكامل بجو جديد وحس مجتمعي فريد، إلى جانب كونه وجهة جديدة ذا تصميم مميز يناسب نمط حياة الكثيرين، حيث يضم العديد من المرافق الترفيهية والعلامات التجارية المتميزة مما يجعله المكان المناسب للجميع والوجهة المفضلة لمحبي التسلية والترفيه والتسوّق في البلاد. هذا بالإضافة إلى موقعه الحيوي وسهولة الوصول إليه وعدد مواقف السيارات المتاحة. مضيفاً أنه تم تزويد المشروع بالعديد من المزايا التي تضمن راحة المستأجرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومنها الأمن والسلامة، خدمات التنظيف، توفير الإنترنت والهاتف ونظام IPTV وغيرها الكثير».

كما نوه العريفان إلى أن الأندلس يعتبر أيضاً مركزاً اجتماعياً حيوياً حيث من المتوقع أن يستضيف العديد من الفعاليات التسويقية المخطط لها على مدار العام، إلى جانب تنظيم المناسبات الخاصة وحفلات إطلاق المنتجات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة مثل الموسيقى الحية، مسرح الأطفال، الأحداث الرياضية وجميع أنواع العروض والمهرجانات ما يسهم في دعم المستأجرين ويعزز التفاعل بين بعضهم البعض من ناحية، كما يزيد التواصل مع الجمهور من ناحية أخرى.

