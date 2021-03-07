1.6 تريليون دولار خسائر أسهم التكنولوجيا العالمية

مال وأعمال

واصل مؤشر ناسداك 100 للأسبوع الثالث على التوالي الانخفاضات التي حصدت 1.6 تريليون دولار في القيمة السوقية من أسهم التكنولوجيا عالية الارتفاع وسط صعود في عوائد سندات الخزانة الأميركية. خف تباطؤ الأداء الجمعة حيث ارتفع المؤشر إلى جانب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ومع ذلك فقد أنهى مؤشر ناسداك الأسبوع خاسرا 1.9% مسجلاً أطول سلسلة تراجعات منذ سبتمبر الماضي. قال مات مالي، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى «Miller, Tabak + Co» إن «ارتفاع أسعار الفائدة يجعل التقييمات أكثر صرامة لأسهم التكنولوجيا، لكن هذا لا بأس به لأن التقييمات أصبحت مفرطة على أي حال، ولقد حان الوقت، فلا يمكن الصعود والارتفاع إلى الأبد». بالنسبة إلى راندي فريدريك، نائب رئيس التداول والمشتقات في تشارلز شواب، فإنه في حين أن آفاق النمو لأسهم التكنولوجيا لا تزال دون تغيير إلى حد كبير، كان الحساب طويلاً في طور التكوين.

