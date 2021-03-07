Sunday النهار

يقول مهاتما غاندي: «الحرية هي روح الإنسان وأنفاسه، فكم ثمن هذه الأشياء؟».. مع بدء تطبيق الحظر الجزئي في البلاد اعتبارا من اليوم ولمدة شهر كامل.. عاش المواطنون والمقيمون يومهم أمس بفرط من الحرية والتنقل على أمل أن يختزنوا بنفوسهم شيئا من الأمور التي سيفتقدونها بحرية التنقل الليلي وهو الوقت المفضل لدى الجميع خاصة بمثل هذا الوقت من السنة.. من الناس من فضل الأماكن المغلقة كالمجمعات التجارية بينما آخرون حرصوا على ارتياد الأماكن المفتوحة كالحدائق والشواطئ والتي للأسف ستصبح مغلقة في زمن الحاجة الى النشاط والحركة والحيوية وممارسة الرياضة والهدوء النفسي لمواجهة الوباء الفتاك. في الصورة رجل اصطحب ابنته في آخر زيارة لشاطئ البحر عند الغروب قبل تطبيق الحظر اليوم وكأن لسان حاله يقول: العبي يا ابنتي فهذه اللحظة ستغيب عنك شهرا كاملا إن لم يكن اكثر في حال تم تمديد القرار لتكوني خلالها حبيسة للجدران مصارعة للآثار الاجتماعية والنفسية التي يتسبب بها الحظر. بعموم المشهد كانت ليلة أمس «وداعية» لحرية التنقل والعيش بشيء من الارتياح وعدم التفكير بما ستجنيه علينا مثل هذه القرارات.