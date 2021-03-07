«كاظمة».. الآبار الشاطئية تنتج نقاءً

Sunday النهار

إنجاز آخر يضاف إلى إنجازات معهد الكويت للأبحاث العلمية، ذلك المشروع الذي دشن بافتتاح مصنع مياه كاظمة في 2015.

ويعد المشروع ثمرة جهد مقدر لمعهد الكويت للأبحاث العملية وإدارته وأبنائه، وهو يحمل في طياته أبعاداً ثلاثة، البُعد الأول: يتمثل بإتاحة توافر مصدر إضافي للمياه العذبة في الكويت، وهو أمر حيوي وضروري حتى تتسنى تلبية الحاجة المتزايدة للمياه نتيجة الزيادة السكانية والارتفاع الكبير في مستويات المعيشة، وذلك في ظل ندرة موارد المياه الطبيعية في بلدنا، كما يكتسب هذا المصنع أهميته أيضاً من الطبيعة المهمة للمياه المعبأة».

و«البعد الثاني: يتمثل في النهوض بتطبيقات نتائج البحث العلمي ووضعها على مسار الإنتاج التجاري، وهو أمر يحوز على اهتمام مجلس الوزراء الذي سبق له الموافقة من حيث المبدأ على طلب المعهد بتشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة قابضة للأبحاث العلمية برأسمال قدره عشرة ملايين دينار يتم من خلاله تأسيس شركات ترتكز على مبتكرات المعهد وتدار بنظم وأساليب تجارية».

وتضم الشركة القابضة ثلاث شركات «الإنتاج الزراعي والنسيجي و«الخليج للخدمات البترولية التقنية و«كاظمة لإنتاج المياه المعبأة باستغلال آبار شاطئية».

اما البعد الثالث: يتمثل في «ان مصنع المياه يُعد إحدى ثمار خطة التنمية للدولة للسـنوات 2009-2014 حيث ضمنه المعهد كمشروع استراتيجي ضمن مبادراته الموضوعة في الخطة التنموية التي أولت اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي وأدرجت فيها للمرة الاولى بنداً خاصاً بالنهوض بالبحث العلمي واهتمت كذلك بدعم تطبيقاته، وهذا هو البعد الأخير للمناسبة.

وأكد معهد الابحاث حرصه على تنفيذ أنشطة بحثية متميزة في مجالات عدة منها المتعلقة بتطوير تقنيات تحلية ومعالجة المياه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والمانيا، ما اسفر عن تشييد وتجهيز وتشغيل محطة الدوحة لأبحاث تحلية مياه البحر في العام 1983.

وذكر المعهد انه يهتم بتكوين قاعدة من العلماء والمهندسين والفنيين الكويتيين المتخصصين في أبحاث تطوير تقنيات معالجة مياه البحر وتحليتها التي انجزت عشرات من المشاريع البحثية للتغلب على المشاكل التشغيلية التي كانت تعوق انتشار تقنية التحلية بالتناضح العكسي حتى أصبحت تشكل اليوم أكثر من 60 في المئة من سوق تقنيات تحلية المياه المُستخدمة عالميا.

وبين ان الباحثين نجحوا في هذه المحطة بربط تقنيات تحلية متنوعة لإنتاج كميات مياه أكبر وبجدوى اقتصادية عالية مع تطوير معدات لاسترجاع الطاقة ما نتج عنها تخفيض الطاقة المستهلكة في تقنية التناضح العكسي لخمس الطاقة التي تستهلكها الطرق الحرارية لإنتاج كميات المياه المحلاة نفسها، مبينا أن المعهد ما زال يواصل تطوير تقنيات مبتكرة لتحلية مياه البحر بهذه المحطة.

وقال ان مياه الشرب أكثر الموارد الحيوية والاستراتيجية أهمية خصوصا في الكويت التي تعاني من محدودية كمياتها ويزداد الطلب عليها بتزايد عدد السكان وارتفاع النمو الاقتصادي والعمراني ومستوى المعيشة وعليها أصبحت صناعة المياه المعبأة النقية واحدة من الصناعات الوطنية ذات النمو المتسارع وأصبحت رافدا من روافد تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الدراسات بينت أن الكويت بحاجة إلى تطوير طاقة إنتاجية إضافية متزايدة من المياه المعبأة لتغطية الطلب المتنامي على هذه السلعة الاستهلاكية ويتم حاليا استيراد كميات هائلة منها لتعويض النقص في الإنتاج المحلي كما تشير احصائيات وزارة التخطيط الى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الواردات السنوية من هذا المنتج بحوالي ستة في المئة سنويا وسيستمر بالنسبة نفسها خلال السنوات العشرة المقبلة.

واكد ان المعهد جاء لمواجهة هذه التحديات ساعيا إلى تأسيس شركات ترتكز على نتائج ابحاثه ومبتكراته ونجح في تصميم وتنفيذ هذا المصنع النمطي كخطوة أولى لتحقيق الاستثمار الصناعي لـمخرجات البحث العلمي والتكنولوجي في البلاد.

وأوضح ان هناك تعاونا بين مركز أبحاث المياه بالمعهد في مجال الأمن المائي مع وزارتي الكهرباء والماء الاشغال اثمر بتنفيذ مشروع (مخزون استراتيجي من المياه العذبة في مكامن المياه الجوفية لاستخدامها في حالات الطوارئ) مبينا ان المركز يسعى إلى تقديم حلول ناجعة لمعالجة مياه الصرف المنزلية والصناعية وإعادة استخدامها.

وأعلن عن موافقة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو بالاعتراف بمركز أبحاث المياه كمركز متميز تابع للمنظمة ما يمنحه بعدا إقليميا وعالميا ذا مصداقية في أبحاثه الخاصة بمجال معالجة وإدارة موارد المياه. وقال ان مياه كاظمة تهدف إلى توافر مياه صحية رديفة لمياه الشرب وتعزز الموارد المائية فضلا عن كونها نقية ومستخرجة من آبار شاطئية عميقة ومتوازنة التركيب في عناصرها ومكوناتها وتعد مواصفاتها أفضل أنواع المياه المعبأة عالميا. وأوضح أن الفريق المتخصص من العلماء في مركز أبحاث المياه بالمعهد ينتج هذه المياه باستخدام تقنيات متقدمة ويعمل على مراقبة نوعيتها بشكل منتظم للتأكد من نقائها وجودتها. وكشف المطيري ان المصنع ينتج نحو 6 آلاف زجاجة ماء في الساعة.

من جانب آخر أكد مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية على ضرورة زيادة الاستثمار الصناعي المحلي وبناء المصانع لتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة.

وقال: إن الكويت تستورد كميات كبيرة من مياه الشرب سنويا نتيجة قصور الإنتاج المحلي، لذا فقد عمد المعهد إلى تدشين مصنع كاظمة لإنتاج المياه المحلاة والصالحة للشرب للمساهمة في سد هذه الفجوة، مبينا ان خطوة تدشين المصنع تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني لأن صناعة المياه من الصناعات المربحة إضافة إلى تأمين المورد المائي للدولة لاستخدامه عند الحالات الطارئة.

وأوضح أن المصنع يقدم «أول منتج كويتي» يستخدم تطبيق معالجة وتنقية المياه المالحة عن طريق الآبار الشاطئية، لافتا إلى أن هذه التقنية متوافقة من الناحية الكيميائية مع المواصفات القياسية العالمية، حيث تم اعتماد تحليل المياه في أحد المختبرات الألمانية كشهادة جودة لضمان السلامة والصحة.

وذكر أن عملية إنتاج المياه داخل المصنع تتم عبر مراحل عدة تبدأ بسحب وضخ مياه البحر المغذية من آبار شاطئية بعمق 30 إلى 50م، مشيرا إلى أن هذه المياه مفلترة طبيعيا عن طريق طبقات التربة وخالية من الملوثات والشوائب، لافتا الى ان معالجة مياه البحر تتم بواسطة فلاتر ترشيح دقيقة وإضافة الأحماض المناسبة وفصل الأملاح الذائبة عنها ومن ثم الدخول الى مرحلة أخرى للتخلص من بقية الأملاح.

ولفت إلى أن المياه المحلاة تدخل إلى مرحلة أخرى مشابهة بهدف التخلص من بقية الأملاح كما تتم معالجتها عن طريق تمريرها بخزان يحتوي على صخور طبيعية وتضم عنصري الكالسيوم والمغنسيوم والمحافظة على التوازن الكيميائي وحقنها بغاز الأوزون كخطوة نهائية للتعقيم وضبط الجودة، ويتم اختبار جودة المياه المعبأة في المختبر الكيميائي لمحطة أبحاث تحلية المياه في منطقة الدوحة والمركز التحليلي في معهد الكويت للأبحاث العلمية لضمان جودة المياه ومطابقتها مع المواصفات القياسية العالمية.

