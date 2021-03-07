حيدر: اهتمامي بكِ طوال أيام السنة

Sunday النهار

لم يكن من السهل علي اجراء حوار غير سياسي وتسليط الضوء على حياة اشخاص تعودت الحديث معهم حول قضايا سياسية وعلاقات دولية إلا ان خوض هذه التجربة قربني من عائلة السفير الباكستاني لدى الكويت سيد سجاد حيدر وحرمه اميرين مصطفى فكان الحديث بين السياسة والثقافة والكوفيد حيث اجمع السفير وحرمه على انهما مستمتعان بحياتهما في الكويت ومن جانبها اعربت اميرين مصطفى ان حياتها المتنقلة عبارة عن مغامرة ممتعة. حديثي مع اسرة السفير حيدر تناول العلاقة الاسرية والانشطة التي تقوم بها حرمه والصعوبات التي واجهوها فكانت آراؤهم متقاربة وبسيطة ومتنوعة سادها احيانا نوع من التفسير الفلسفي للامور لكنهما يجمعان على الايمان المطلق ان الحياة بسيطة وان اختياراتهما كانت ناجحة لحد بعيد وانهما من اسعد الخلق شاكرين الله على كل المنح التي منحها الله لهم. السفير حيدر وحرمه اميرين في لقاء شيق مع «النهار» وكانت الالوية لها بعدما كان الاهتمام به. الحوار التالي يعرض تفاصيل اكثر عن حياة هذه الاسرة السعيدة.

كيف تصفين حياتك مع زوجك السفير؟

حرم السفير: انا اتمتع بهذه الحياة الدبلوماسية وكأنني اعيش حياة المغامرات وهذا الاسلوب من الحياة منحني مكاسب كثيرة وثقافات اوسع، حيث انني قابلت شخصيات كبيرة ومتميزة في شتى اصقاع العالم، ما اكسبني ايضا صداقات في مختلف الدول التي تواجدنا بها وتوسعت مداركي اليومية والثقافية واكتسبت معرفة مناطق مختلفة واطباق مختلفة ايضا هذه المكاسب ليست لي وحسب وانما لاولادي ايضا، حيث انهم استطاعوا ان يتعايشوا في اي مناخ يتواجدون فيه وانا سعيدة جدا بهذه الحياة المتنوعة والمفيدة والآن لدي العديد من النشاطات والمهام.

أنشطة

انا اتابع نشاطاتك من خلال ترؤسك للجنة المرأة الدولية، ما مهام هذه اللجنة وما النشاطات التي تقومون بها؟

هذه اللجنة وهي منظمة نشطة جدا تعمل لاكثر من 13 سنة واعضاؤها من زوجات السفراء وبعض الشخصيات العامة والدبلوماسية وزوجات رؤساء المنظمات الدولية العاملة في الكويت اضافة الى شخصيات نسائية كويتية متميزة مثقفات ويعملن في مجالات متنوعة، ومنذ سبتمبر الماضي ترأست هذه اللجنة، لكن ونظر لجائحة كورونا لم نستطع اقامة نشاطات اجتماعية وثقافية بشكل مباشر وقد اعتمدنا على التواصل الاجتماعي احتراما لقرار الدولة بهذا الخصوص، ولكن رغم ذلك فأنشطتنا متجددة ولم تتوقف بل نحن متواجدات على الساحة وبشكل مستمر، وانا فخورة بهذه النشاطات حيث ألاقي دعما كبيرا من جميع اعضاء اللجنة خصوصا من قبل الرئيسة الفخرية للجنة الشيخة هنوف البدر حرم وزير الخارجية شخصية متميزة وداعمة لعملنا ولعمل ونشاطات زوجات الدبلوماسيين ورؤساء البعثات وحتى للدبلوماسيات النساء.

بعد هذه التجارب ما الذي تعلمته من الآخريات في الكويت؟

اعتقد انني تعلمت الكثير حيث العمل الجماعي وهذا مهم جدا ان نعمل كفريق واحد وبفكر واحد ومتجدد.

تجربة

بعد مرور اكثر من عام من تواجدكما بالكويت ما هو احساسكم بهذه التجربة حتى وان كانت الظروف استثنائية في ظل الجائحة؟

السفير: صحيح المرحلة صعبة لكن التعايش معها راجع الى طبيعة البشر وكيفية خلق نشاطات خاصة، فانا وزوجتي اخترنا ان نخلق نشاطات خاصة بنا، وكذلك مرتبطة بجاليتنا المتواجدة في الكويت.

وقررنا ايجاد حلول لاي مشكلة تواجهنا وفق المناخ المتوافر والذي نعيشه فلكل حقبة ومكان مشكلات ولهذه المشكلات حلول جديدة مبتكرة تتماشى والحالة التي نعيشها.

فعلى البشر التحرك والتعايش وفق المعطيات الموجودة، صحيح ان هذه الجائحة حرمتنا من التواصل الجدي والمباشر لكن هناك وسائل اخرى خلقت للتواصل ونحمد الله عليها بوجود الانترنت، وعليه قررنا ان نأخذ هذه المعرفة من خلال تواصلنا مع الآخرين ليس فقط بالكويت وانما مع كل معارفنا بشتى انحاء العالم.

تعاضد

هل تساعدك زوجتك في حل المشكلات وهل تأخذ برأيها في مسائل حتى وان كانت تخص عملك اليومي؟

هذا سؤال رائع، لان الله منحني هذا المنصب لايجاد حلول لمشكلات قد تواجه البعض وهناك من يعتقد ان حل المشكلات يأتي عن طريق المنح المالية فقط متناسين ان الحلول تأتي بتعليم الآخرين الوصول الى حلول وكأننا لا نعطيهم السمك ليأكلوا دائما وانما نعلمهم كيف يصطادون ونحن نعيش في بيت كبير ونعتني به فليس لدينا سوى شخص واحد يساعدنا في ترتيب البيت، فزوجتي تجيد الطبخ وتشرف على ترتيب البيت وقضاء حاجات اولادنا، فضلا عن قيامها بمهام ونشاطات اخرى خاصة بها.

ما الاصناف التي تجيد عملها لكم؟

جميع الاصناف خصوصا الحلويات فهي تتعلم وتتابع مثل هذه الامور عبر الانترنت واصبح الآن كل شيء متوافراً، والمطبخ الباكستاني غني جدا باصناف المأكولات والحلويات وكذلك الكويت ولذلك فزوجتي لا تعتني بعملي الدبلوماسي فقط وانما تتواصل مع جاليتنا وتهتم بالبيت وبنشاطات لجنة المرأة الدولية، فصحيح ان المهام كثيرة لكن زوجتي منظمة جدا ولذلك فهي تستطيع ان توفق بين كل هذه الامورـ

هل تجدين الوقت الكافي للقيام بجميع هذه المهام؟

حرم السفير: نعم استطيع ذلك وبسهولة فالامر يتطلب كما ذكر زوجي الى تنظيم الوقت والاعمال فأنا اقوم يوميا بعمل ما يناسبني وبشكل جيد واتمعن في كل هذه الامور.

وارتب نفسي على اي انواع الاشغال اقوم بها يوميا في بيتي فلدي كذلك اضافة الى عملي في لجنة المرأة الدولية عمل آخر وهو رئاسة منتدى المرأة الباكستانية وهذه المنظمة نشطة جدا فهي برعايتي واعضاؤها من ابناء الجالية من النساء وقدمنا العديد من النشاطات خصوصا في مجال البيئة وتنظيف الشواطئ والتشجير وقمنا بعمل مؤتمر يتحدث على دور المرأة في الحفاظ على البيئة وانا اؤمن بأن هذا الموضوع مهم جدا لان للمرأة دورا مهما جدا في هذا الميدان فهي المسؤولة عن الحفاظ على البيئة باعتبار انها المسؤول الاول عما يتواجد داخل البيت وكيفية استخدام هذه المواد، ولا يعقل ان تعتني المرأة ببيتها ولا يكون لها دور في حماية البيئة.

وانا لدى فريق عمل رائع سواء في لجنة المرأة الدولية او في منتدى المرأة الباكستانية لانه من غير الفريق لا يمكن العمل بشكل جيد وناجح.

فأنا الاقي الدعم من عضوات الجهتين واتعامل معهن بحب واحترام وتقدير لانهن على درجة عالية من الوعي والتعليم والفهم للامور والاستعداد لتقديم الافضل.

المرأة الكويتية

هل لديك صديقات في الكويت وهل تقومين بزيارتهن؟

نعم لدى العديد من الصديقات ونتبادل الزيارات.

كيف وجدت المرأة الكويتية وهل كانت لديك فكرة عما تقوم به قبل المجيء الى الكويت؟

اعتقد انهن رائعات وفوجئت حقيقة بمستواهن وللامانة لم تكن نظرتي قبل مجيي الى الكويت بهذه الواقعية اليوم.. قابلت الكثيرات منهن ووجدتهن مختلفات وديناميكيات وانا فخورة بهن لانهن يعملن في مختلف الانشطة، فهن محاميات ومهندسات ونساء اعمال وناشطات سياسياً واجتماعياً وطبيبات ويدرن مشاريع وهذا فخر للمرأة المسلمة وللمرأة بصفة عامة، لان نظرة الآخرين للمرأة المسلمة تختلف فهم يعتقدون ان المرأة المسلمة ليست مبدعة ولكنها غير ذلك.

ثقافات متعددة

صحيح ان الكويت كما باكستان دولتان مسلمتان لكنهما تدعمان دول اخرى غير مسلمة ولكنها دول صديقة وبالكويت هناك ثقافات متعددة وديانات مختلفة نظرا لوجود العديد من الجنسيات ما الذي يمكن ان نستفيد منه من خلال هذا التنوع برأيك؟

المجتمع الكويتي هو مجتمع متسامح ومنفتح على الآخر ويحترم ثقافات الآخرين ومعتقداتهم وهذا امر صحي لان مثل هذه المجتمعات يمكن التعلم منها الكثير.

26 عاماً مضت

اكيد انكما زرتم العديد من الدول فهل تشعرين بالسعادة بانك زوجة سفير غير حالة عدم الاستقرار في مكان واحد؟

الكويت الدولة الثامنة التي يعمل بها زوجي منذ ارتباطنا قبل 26 عاما وانا تعودت على هذه الحياة المتنقلة.

السفير: عندما نكون منظمين جميع الامور تكون جيدة وسهلة فأنا رجل مسلم ومن السهل على المسلم تنظيم حياته اليومية، واذا واظبت على الصلاة فجميع الامور تكون سهلة، لدي العديد من الهويات اهمها هواية الزراعة واذا نظرت الى بيتنا فستجدين أن جميع النباتات الموجودة انا من زرعها واعتني بها يوميا.

حرم السفير: لديه هذه الهواية المتميزة ويهتم بهذه الحديقة ويطلع على عالم النبات ويستخدم الاسمدة ويهتم بانواع الاشجار والنباتات وفق الفصول.

كم سنة مرت على زواجكما وكم عدد الاولاد؟

26 سنة مرت على زواجنا واثمر هذا الزواج ولدين، بنتا وولدا.

هل بعد مرور هذه السنوات اصبغت بالصبغة السياسية واصبحت تمارسين السياسة في حياتك اليومية ام لا؟

السفير: نعم اصبحت كذلك واعتقد انك اذا كنت شخصاً مشغولاً فتفكيرك دائما يميل الى الايجابية وعلاقاتنا تعتمد على الصداقة فاذا توافر هذا العامل في تعاملاتنا اليومية فسوف تحصد الاحترام وتقدير الناس.

حرم السفير: اعتقد ان الحياة اعطتنا الكثير والله اعطانا من فضله الكثير وبلدي منحني الكثير ايضا وجاء الوقت لأن اعطي الاخرين ما لدي من اهتمام وخبرة وعمل ومعرفة حتى وان اشياء بسيطة لكنها يمكن ان تغير الكثير؟

ارتباط دبلوماسي

هل من الممكن ان تقبلين ارتباط ابنتك بدبلوماسي وتعيش بنفس الطريقة؟

حرم السفير: نعم بكل تأكيد لانها تعودت على هذه الحياة واسلوب العيش ومنذ ولادتها وهي تنتقل معنا حيث كان عمرها 6 اشهر لانتقال زوجي في اول مهلة له خارج باكستان.

السفير: لابد ان يكون الشخصي بسيطا حتى يكون فخورا بنفسه وجميع الامور تكون سهلة، فالحياة سهلة اذا عرفت كيف تتعايش معها ومع ما هو متوافر لديك وما تريده.

سعادة السفير هل تساعد زوجتك في الطبخ؟

السفير: لا.. فأنا لا اجيد الطبخ ولا يعنيني اي صنف اتناوله فالموجود بالثلاجة حتى ولو كان محضرا من قبل 3 ايام سوف اتناوله وليس لدي اي مشكلة.

هل تتعامل معها بدبلوماسية ورومانسية ام ان الامور عادية جدا بالنسبة لك؟ وهل تحتفل معها باعياد الميلاد والزواج وعيد الحب؟

السفير: لا.

حرم السفير: دائما ينسى عيد ميلادي وتاريخ زواجنا.

السفير: لا.. هي تبالغ، فأنا لا يعنيني ولا اهتم بيوم او يومين بالسنة ولكن ما يعنيني هو الاهتمام بها طوال 365 يوما في السنة.

حرم السفير: اعرف ان اجاباته دبلوماسية.

السفير: لا لابرهن لك ان جميع ايام السنة مهمة لتواجدك معي.

ما الذي تقوم به حتى تشعرها بالفرحة؟

السفير: انا اثق بها كثير ولا اتدخل في شؤونها وتحركاتها، واترك لها حرية التنقل والطبخ وتربية الاولاد فانا لا اتدخل في شؤونها وادقق على ما تقوم به. فمثلا عندما عرضت عليها اجراء هذا الحوار معكم تحدثنا عن المواضيع وعن الرد على الاسئلة وناقشنا اذا كان الحوار يكون فرديا او يحتاج تدخلاً مني.

حرم السفير: دائما ما نتشاور ونتقاسم الآراء والافكار وهذا مهم.

السفير: نتقاسم ايضا ما ننشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي فهي نشطة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي وانا ايضا ونرد على الاسئلة التي ترسل لنا من قبل ابناء الجالية ونحن متواصلون مع الكثيرين، وكذلك هي قارئة اكثر مني.

حرم السفير: نعم انا احب القراءة جدا جدا ولدي ناد دولي للقراءة هنا التقى من خلاله مع مجموعة من الصديقات منها صديقتنا المشتركة زوجة السفير الفلسطيني ريما وكذلك زوجة السفير الاردني واخريات.

ما انواع الكتب التي تحبين قراءاتها؟

كل شهر يكون لدينا كتاب مختلف سواء في السياسة او التاريخ وفي هذه الفترة نحن نقرأ كتاباً حول رجل أفريقي كتب سيرته الذاتية وحكاية حول ولادته من اب سويسري وام من افريقيا وفي تلك الفترة كانت جنوب افريقيا تحت حكم الابرتايت وليس من المقبول ان يكون لك ولد اسمر اللون وهي جريمة بنظرهم ان يولد طفل من اب ابيض وام سواء فالقصة جميلة جدا جدا.

بالعربية

هل تجيدين القراءة بالعربية والتحدث بها؟

نعم استطيع القراءة بالاحرف العربية وذلك من خلال قراءة القرآن الكريم لكنني لا استطيع التحدث بها واستطيع فهم لربما القليل من الحديث بالعربية لان الاوردو بها العديد من الكلمات العربية.

السفير: ما يقارب الـ 30% من الباكستانيين يجيدون العربية، وكان جدي مدرس للغة العربية الا ان عملي يستوجب علي الحديث بالانكليزية.

حرم السفير: اجدادنا درسوا العربية والفارسية واجادوها لكننا للاسف لم نجدها نحن.

السفير: حتى الاطفال يفهمون العربية لارتباطهم بالقرآن الكريم، لكن المشكلة في الحديث واللغة الاوردية هي مزيج من العربية والفارسية والتركية والانكليزية ولدينا العديد من الكلمات المشتركة واذا تحدثت معنا بالعربية فسوف نفهم ما تقولينه الا ان الرد سيكون باللغة الانكليزية. ضحكت وقلت لهما لماذا لم تخبراني من قبل فبدل من انني استخدم الانكليزية في اجراء حوار مطول كهذا كان الاسهل بالنسبة لي الحديث بالعربية الا انني سأكمل حواري باللغة المشتركة بيننا «الانكليزية» والله يعينني على الترجمة!

اختيار

سعادة السفير اذا رجع بك الزمن الى الوراء فهل كنت سختار السيدة حرمك زوجة لك؟

«ضاحكاً.. سأقول لك انا رجل محظوظ لانني عثرت عليها وانا فخور بانها زوجتي لانها ساعدتني كثيرا ودعمتني وهي المرأة التي تمنيتها وصليت من اجلها فهي تقوم بكل شيء على اكمل وجه ولديها شخصية رائعة وقوية، والرجل المحظوظ من يرزق بزوجة رائعة لان عمل الرجل خارج بيته والمرأة هي المسؤولة عن البيت وعن الروابط الاسرية والاجتماعية وجميع النواحي الحياتية التي تخص البيت.

هذا السؤال موجه لك انت ايضا حرم السفير؟

اولا اريد ان اقول انا مؤمنة ايمانا قاطعا ان الارواح تتزاوج في السماء قبل الارض واشكر الله انه اعطاني الافضل كما تمنيت دائما، وانا واثقة بمنح الله وبحكمته ولكن دائما الله يضعنا في تجارب لاختيار مدى قدرتنا على التحمل، لكننا نؤمن بقدره.

انت تمثلين المرأة المسلمة المتحضرة فمن خلال عمل زوجك في دول ليست مسلمة، فهل اثبت للآخرين ان نظرتهم للاسلام وللمرأة المسلمة خطأ؟

الكويت بلد مسلم لم اتعرض لاي امور صعبة لكنني واجهت مثل هذه التحديات في دول اقمنا بها وكانت دولاً غير مسلمة خصوصا في الدول التي ليس لديها دراية بالمسلمين، ومعتقداتهم وبالتالي تكونت لديهم نظرة وافكار حول المرأة المسلمة وهي افكار خطأ ففي دولة ما كنت اول مسلمة او زوجة سفير مسلم تقيم هناك وقد اصيب من اختلطت بهم بدهشة وكانوا يتساءلون هل المرأة المسلمة تعمل وكيف يتعامل معك زوجك واسئلة كثيرة واجابتي كانت ان المسلم يحترم المرأة ليس من الآن وانما قبل 14 قرنا حيث شاركت المرأة في الحروب والمشورة واتخاذ القرار وللامانة غيروا من نظرتهم للمرأة المسلمة واقتنعوا بما كانوا يعتقدونه فالمرأة المسلمة تستطيع ان تعمل اي شيء وان ترتدي ما تريد وليس شرطا ان تضع الغطاء على رأسها، فلها الحرية ولا احاسب لانني لم اغط رأسي او لهم الحق في ان اسأل عن صلاتي فهذه علاقة بيني وبين ربي، فالمرأة المسلمة اثبتت جدارتها في جميع الميادين واصبحت شريكة في اتخاذ القرار السياسي فنرى ان الادارة الاميركية الجديدة تستعين بسيدات مسلمات وايضا تواجدهن في الكونغرس.

السفير: حتى حصول امرأة باكستانية على جائزة نوبل كان شيئاً رائعاً.

حرم السفير: المرأة الباكستانية اصبحت مختلفة وانا فخورة بهذا التغيير وبمشاركة المرأة في العديد من الانشطة فهناك امرأة باكستانية تسلقت جبال الافرست فالمرأة في بلدي ليست المرأة التي يغلق عليها الباب وتحرم من الخروج بل هي شريكة في التنمية واذا اردت ارتداء الحجاب فلا احد يمانع واذا لم ترتدي فلا مانع ايضا فلا احد يجبرك على فعل شيء.

السفير: عندما نقارن الكويت بباكستان نجد العديد من المشتركات سواء في المناخ او حرية المرأة الا ان باكستان بها اماكن خضراء كثيرة خصوصا في الشمال فهي سويسرا باكستان.

