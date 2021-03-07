كنوز الأنبار.. هندسة الزمان المطمورة

Sunday النهار

تزخر محافظة الأنبار العراقية بمئات المواقع الأثرية الموغلة في القدم، لكن معظم هذه الآثار ما يزال مطمورا تحت الأرض ولم يتم التنقيب عنه، بحسب بيان المديرية العامة للآثار. ورغم أهميتها الفريدة، فان المواقع الأثرية في العراق تواجه تحديات كبيرة بعد تعرضها للتدمير والنهب عام 2003، اضافة الى ما تعانيه من تجاوزات واهمال وعدم تأهيل.

والآثار العراقية لها أهمية ورمزية تاريخية كبرى، ولا سيما حينما يشغل الفن حيزا في بنية الثقافة الرافدية حيث إن أغلب المتخصصين بدراسة تاريخ الفن يميلون الى الاقرار بخصوصية وجمالية وابداعات أرض الرافدين، باعتبارها واحدة من التقاليد الكبرى بتاريخ الحضارة الانسانية كما يقول د.محمد العبيدي أستاذ تاريخ الفن القديم بالجامعة المستنصرية.

ويضيف العبيدي أن العراق هو بلد حضارات عريقة، وهذه الحضارات التي قامت بالعراق سواء كانت منها السومرية أو الأكدية أو البابلية أو الآشورية، وصولا الى الحضارة الاسلامية، كانت بدورها تنفتح بشكل عجيب، وتستدعى مرة أخرى في اتجاهات الفكر المعاصر، لأنها تعمل وفق منظومات شكلية يمكن أن تكون مصدر اثارة للمتلقي في عصور الحداثة وما بعد الحداثة.

ويبين رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، د.ليث مجيد حسين، أهمية الآثار العراقية، اذ تعتبر أرض العراق من أقدم الحضارات في العالم حيث تم اختراع الكتابة وبدأ التدوين في حوالي 3500 قبل الميلاد، ونشأت امبراطوريات عديدة، جعلت أرض العراق زاخرة بالمواقع الأثرية لجميع الفترات الزمنية.

آثار الأنبار

يبلغ عدد المواقع الأثرية في الأنبار نحو 438 موقعا، يتوزع معظمها على جانبي نهر الفرات، وعدد قليل من هذه المواقع تنتشر في صحراء الرطبة، بحسب محمد جاسم مفتش آثار الأنبار.

ويضيف «لم تجر عمليات مسح دقيقة لمعظم مساحة محافظة الأنبار حتى الآن، وآخر مسح كان عام 2002، أي قبل غزو العراق لكنه لم يكتمل». ويشير الى أن الحقب التاريخية التي تعود لها المواقع الأثرية في الأنبار، من العصور الحجرية وحتى الاسلامية، تتخللها العصور التاريخية المعروفة حسب ما نقل موقع قناة «الجزيرة». ويتابع حسين «معظم مواقع الآثار في العراق بشكل عام هي مراكز استيطان بشري، أي أنها تبدأ بالاستيطان منذ العصور الحجرية، وعصر فجر السلالات وتستمر بالاستيطان الى الفترات الاسلامية المتأخرة، ومثال ذلك قلعة هيت الأثرية في الأنبار، حيث تشير المصادر الى أنها استوطنت من قبل عصر سرغون الأكدي واستمر الاستيطان فيها الى يومنا هذا». ويؤكد توقف التنقيب الأثري في الأنبار، حيث حصل آخر تنقيب عام 2009 في موقع تل أسود الواقع قرب مدينة هيت على الضفة اليسرى لنهر الفرات، وهو موقع غني ومشهور. وتشير اللقى الأثرية التي عثر عليها فيه خلال الموسم الأول من التنقيب الى استيطانهم منذ عصر فجر السلالات الثاني أي بحدود 2000 قبل الميلاد، وخصوصا عند ظهور عدد من الجدران المبنية بطريقة عظم السمك، وهذه طريقة مشهورة واستخدمت بالبناء في تلك الفترة.

ويعزى سبب توقف عمليات التنقيب الى الظروف الأمنية وعدم وجود تخصيصات مالية، وهذا ينطبق على جميع المواقع الأثرية في العراق.ويتوقع محمد جاسم وجود مواقع أثرية غير مكتشفة خصوصا في بادية الأنبار حيث تؤشر سجلات مفتشية آثار الأنبار الى وجود 4 مواقع أو أكثر.

التراث العالمي

تستعد وزارة الثقافة والسياحة والآثار والمتمثلة بهيئة الآثار، لادخال 12 موقعا أثريا جديدا لقائمة التراث العالمي، ومن ضمنها مواقع كثيرة في محافظة الأنبار خصوصا في مناطق هيت وعَنَه ونواعير الفرات، كما يفيد العبيدي. ويؤكد حسين أن محافظة الأنبار واحدة من المحافظات التي تضم مواقع أثرية مهمة جدا، وتمتد الى فترات زمنية قديمة، وبعضها يعود الى العصر البابلي القديم، وهناك مواقع تعود للفترة الاسلامية، وجميع مناطق العراق مليئة بالمواقع الأثرية والتي تحصى بالآلاف، وحتى اليوم ما زلنا نكتشف ونسجل مواقع أثرية جديدة.

مئات المواقع

ويتحدث رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث عن وجود توجه لدعم السياحة الأثرية، وتهيئة المرافق السياحية الجيدة للمواقع الأثرية، والتي تدر أموالا للدولة من قبل زوار المواقع والسياح الأجانب والعراقيين. ويرى أن هناك المئات من المواقع الأثرية التي يمكن جعلها واجهة سياحية مهمة، خصوصا بعد زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة لمدينة أور وبغداد والموصل والنجف، لتكون وِجهة من وجهات العالم السياحية في المستقبل. بينما يرجّح العبيدي حاجة المواقع الأثرية الى دعم مالي ولوجستي كبيرين وخبرات فنية للمحافظة عليها خصوصا من الناحية الأمنية.

وحتى تكتمل الصورة الترويجية الواضحة للحضارة العراقية طالب العبيدي بتهيئة بنية تحتية كبيرة لكل موقع أثري، توفر للزائرين وسائل الراحة والأمان والاطمئنان، مثلما هو موجود في كل المواقع الأثرية بالعالم.

وتعرضت الآثار العراقية للسرقة والتدمير، والكثير من القطع الأثرية جرى تهريبها، واستطاعت وزارة الآثار استعادة نحو 4 آلاف قطعة أثرية، كما يفيد العبيدي.

ونوّه حسين الى أن دور وزارة الثقافة والسياحة والآثار كبير في حماية الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية، وأن هناك توجها كبيرا لاستعادة جميع القطع الأثرية الموجودة خارج العراق، اذ هناك مئات القضايا بالمحاكم لاسترداد هذه الآثار، وتم استرداد الكثير من القطع الأثرية التي تم تهريبها. بينما دعا مفتش آثار الأنبار السلطات الأمنية في المحافظة الى بذل المزيد من الجهود لحماية الآثار من خلال تكليف مفارز صغيرة متخصصة تنتشر بشكل دائم في المواقع الأثرية، وعدم الاكتفاء بعمليات المراقبة من خلال مراكز الشرطة في تلك المناطق.

عيون القار

ويذكر عبدالرحمن الهيتي الباحث في التراث الشعبي لمدينة هيت، أنه لما مرّ أنكيدو (شخصية من الأساطير السومرية) بالمدينة أعجبته عيون القار التي ينبعث منها النار والقار والماء وظن أنها أصوات العالم السفلي، كما نقل نبوخذ نصر القار والبنائين من هيت لتشييد مدينة بابل الأثرية. ويشير المدرس هاشم ياسين وهو أحد سكان هيت ومن المهتمين بتراثها الى أن منارة المعمورة -مع المنطقة المحيطة بها- تعتبر واحدة من أهم معالم المدينة والتي تعود الى الدولة الحميرية (115 قبل الميلاد – 300 ميلادية) بحسب بعض المؤرخين.

ويلفت الموظف الصحي عبدالقادر عبدالواحد وهو أحد سكان المنطقة الى أن الآثار والحجارة والأسس تدل على أن منارة المعمورة لم تكن قد بنيت وحدها، فهي ضمن مدينة أثرية كاملة ولكنها أهملت.

