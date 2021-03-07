شناشيل السماوة.. متحف «روح جنوب العراق»

Sunday النهار

وسط مدينة السماوة تطل الشرفات الخشبية المميزة والمعروفة بـ«الشناشيل» من واجهة منزل في مدينة السماوة تحول الى متحف يعكس روح وطبيعة جنوب العراق حيث الأرياف والحياة العشائرية.

وتعود قصة المتحف الشخصي الى قرار عبد اللطيف الجبلاوي، وهو ثمانيني يعرف بـ«الحجي» التبرع بمنزله الذي تبلغ مساحته 196 متراً مربعا والواقع في شارع النجارين في قلب هذه المدينة التي تبعد 300 كيلومتر الى الجنوب من بغداد، ليكون متحفا تراثيا كبادرة وفاء لارث اجداده.

ونشأ الجبلاوي وتربى كما هي حال ثلاثة أجيال من عائلته الكبيرة، جدودا وأبناء وأحفادا، في هذا البيت المؤلف من 13 غرفة تزينها شبابيك ملونة بالأخضر والأزرق والأصفر. ويروي الحجي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجميع غادروا المنزل «خصوصا مع رغبة الجيل الجديد بالعيش في منزل مستقل» وذلك بعدما كان يجمع في ثمانينات القرن الفائت كل أفراد العائلة موزعين على الغرف المميزة باضاءة ملونة عبر شبابيك بالأخضر والأزرق والأصفر، تربطها سلالم شديدة الانحدار.وفي أحد جوانب المنزل موقد يعرف بـ«قبة نار» للتدفئة واعداد الطعام، وفي جانب آخر بئر ماء يتدلى فيها دورق مثبت بحبل.

ومع الوقت أخذ الاهمال يتسلل الى أنحاء المنزل. ويستذكر الحجي أنه في السنوات الماضية «كنت أمرّ قربه وأراقب حاله، فأشعر بأنه يعاتبني كأنه يقول... أهكذا يكون الوفاء؟... فأتألم بشدة حتى عاهدت نفسي أن أعيد اليه الحياة». ويوضح «اشتريت حصص جميع الورثة ليكون ملكي لوحدي وعام 2015 قررت ترميمه ووجدت مهندساً معمارياً متخصصا بالتراث». دفع الحجي 250 مليون دينار (حوالى 200 الف دولار) مقابل هذا العمل علما بأنه قوبل بمعارضة معظم أفراد عائلته بينهم ابنه الأكبر علي.

عودة الحياة

ويقول علي «في البداية لم نوافق على مشروع والدي لأنه باهظ الكلفة والبيت متهالك. طلبنا هدمه لبناء مشروع مكانه لأنه يقع في مركز المدينة لكن والدي رفض رفضاً شديداً». ويضيف «عادت الحياة الى البيت من جديد وأصبح قبلة للزائرين ورمزاً تُعرف به عائلتنا. عرفنا الآن أن الوالد كان على صواب».

علقت على جدران المنزل بعد ترميمه صور آثار قديمة وأخرى لشيوخ عشائر من جنوب البلاد، ووضع دولاب خشبي قديم في احدى غرفه اضافة الى مذياع قديم وأوان للطبخ أكل منها الزمان. ولم تتمكن دائرة الآثار في محافظة المثنى، أكثر محافظات العراق فقرا، من دعم مشروع الترميم الذي جعل المنزل صرحاً ثقافيا يجسد مناطق جنوب العراق التي تمتد فيها أهوار وأرياف وصحارى وتشتهر بطابع قبلي. ويقول مسؤول وحدة التراث في المحافظة مصطفى الغزي ان «دورنا يكمن في حماية هذه الأماكن التراثية ونوفر حراسا لهذا الغرض اذا استدعى الامر». ويلفت علي بفخر الى أنه قبل تفشي فيروس «كورونا» في العراق «كانت تقام أمسيات أدبية وموسيقية وشعرية في البيت ويزوره كثيرون من محبي التراث»، مشيراً أيضا الى استخدامه موقعا لتصوير شريط تراثي حمل عنوان «روح السماوة».

