بوليفيا.. بلد السحر والفضة والهنود الحمر

Sunday النهار

ازدهرت السياحة في بوليفيا بشكل كبير في الآونة الاخيرة، بما تملكه من معالم أثرية من الحضارات الانديز، فضلا عن المناظر الطبيعية الرائعة مثل وادي القمر وبحيرة الملح ومقبرة القطارات وغيرها من الجماليات الطبيعية التي لا توجد في اي مكان على سطح الكرة الارضية.

وبوليفيا.. من أعلى وأبعد البلدان على وجه الأرض، ولا تزال الكثير من الأماكن فيها لم تطأها قدم، حيث تتميز بشعوبها الأصلية أكثر من أي بلد في الأميركتين، تقدم بوليفيا لزائريها مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية حيث ستتاح لهم فرصة الاحتكاك بسكان من أصول عرقية مختلفة، إضافة إلى أن الزوار سيتمتعون بالمناظر الطبيعية الرائعة والمغامرات المشوقة.

اليوم يروي الرحالة الكابتن فواز سامي إلى بوليفا والتي يعود اصل اسمها الى القائد الثوري سيمون بليفار والذي عمل على تحرير دول اميركا الجنوبية من الاستعمار الاسباني وبوليفيا لها عاصمتان الاولي «لاباز» وهي العاصمة الادارية و«سوكري» وهي العاصمة التشريعية والدستورية ويبلغ عدد سكان بوليفا ما يقارب من 11.7 مليون نسمة ومساحتها تصل الى مليون كيلو متر مربع.

أعلى مطار في العالم

وقال كابتن فواز انه وصل الى بوليفيا من خلال البرازيل عبر اكبر مطار في بوليفيا ويقع في مدينة «سانتا كروز» وهي اكبر مدن بوليفيا ويتم اخد تأشيرة الدخول من المطار، لافتا الى انه يوجد في بوليفيا اعلي مطار في العالم وهو مطار «إيل التو» الدولي في مدينة لاباز ويبلغ ارتفاعه 4 كيلو مترات فوق سطح البحر.

واشار كابتن فواز ان اكثر ما يميز بوليفيا حال الوصول اليها انها من اكثر دولة في اميركا الجنوبية يوجد بها نسبة من السكان الاصليين او ما يطلق عليهم الهنود الحمر ويصل عددهم نحو 70 من المجموع الكلي للسكان، موضحا ان اهم ما يتم ملاحظته في العاصمة «لاباز» ولم اره في منطقة اخرى ان الذي يقطن في الاماكن المرتفعة هم اصحاب الدخول المنخفضة وكلما هبطنا الى مستوى سطح الارض ترتفع الطبقة وذلك بسبب سهولة الحصول على الاوكسجين.

سوق السحرة

ومن ابرز معالم «لاباز» سوق السحرة حيث تباع الاعشاب والخلطات السحرية التي تساعد على علاج الامراض ودرء الارواح الشريرة وتحول السوق القديم الى قبلة سياحية مهمة وتسعى السلطات الى الاعتراف من اليونسكو بانه منطقة تراثية. ويعد التليفريك اشهر وسائل النقل في مدينة «لاباز «وتبلغ كلفة المشروع ما يقارب من 700 مليون دولار وهو يغطي جميع ضواحي مدينة «لاباز».

وادي القمر

ومن المعالم الشهيرة التي لابد ان يزورها السائح في بوليفيا منطقة «وادي القمر» والذي يتكون من تشكيلات صخرية غاية في الروعة قريبة من الصورة النمطية التي تؤخذ لسطح القمر.

والزائر لبوليفيا لابد ان ينعطف من مدينة «لاباز» الى مدينة «يواناكو» وهي واحدة من أهم الحضارات في منطقة الأنديز،وقد تم ادراجها ضمن التراث العالمي عام 2000 ويرجع تاريخها الى عصر ما قبل «الاسباني الانديسي»، حيث كانت طيلة عدة قرون امبراطورية شاسعة وجبارة واستمدت قوتها من استخدام مواد مبتكرة في ذلك العصر وتمكن خلالها من تحسين الانتاج الزراعي وبالتالي تطوير قدرتها الاقتصادية، وقد اختار رئيس بوليفيا - إيفو مورالس – وهو من اصل امريكي هندي مدينة تيواناكو كمكان رمزي لافتتاح فتراته الرئاسية الثلاثة لبوليفيا، ما ساعد على استعادة المكان لاهميته واصبح جزءاً لا يتجزأ ولا غنى عنه من الزيارات السياحية.

بحيرة «تيتيكاكا»

واضاف كابتن فواز انه بعد مغادرة مدينة «تيواناكو» استكملنا الطريق الى بحيرة» تيتيكاكا» التي تقع على ارتفاع 3800 متر مربع فوق سطح البحر وهي تقع على جبال «الانديز» في المنطقة الواقعة بين بوليفيا وبيرو، وهي تعد اعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم وهي من الاماكن الغنية بالموروثات الثقافية، وبالتالي كانت فكرة استكشاف البحيرة ليست بالحديثة وذلك لانه مع ارتفاع مياه البحيرة بمرور الوقت تسببت في غرق المساكن القديمة التي تقع على ضفاف البحيرة.

مرآة السماء

واشار كابتن فواز إلى ان اسرار بوليفا لاتقتصر على «لاباز» بل تتواصل في غالبية مدنها التي تكتسي بالغموض والجمال حيث استكملت رحلتي من «لاباز» بالطائرة الى صحراء «سالار دو ايوني» في جنوب غرب بوليفيا والتي تعد اكبر مصنع للملح وهي على مساحة 10 آلاف كيلومتر وتعد الاكبر في العالم ويطلق عليها مرآة السماء وتمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة وجمالها المدهش وتجذب اليها آلاف السياح سنويا لاكتشاف هذه المساحات البيضاء العاكسة لجماليات الطبيعة بشكل مذهل ومثير.

واضاف ان منطقة صحراء «سالار دو اويوني» تحولت ال مزار سياحي لمشاهدة غروب الشمس وصحراء مرآة القمر في هذا الموقع الذي يعود عمره الى الاف السنين، حيث تكونت على مر الزمان من بقايا بحيرة مياه بحر «باجيفيان» الذي كان يغطي هذه المنطقة من العالم وبعد جفافه بقيت رواسب الملح تغطي المنطقة حتى اصبحت أكبر صحراء ملح في العالم وتمثل ثلث احتياطيات العالم من الليثيوم وقد تم بناء اول فندق في العالم من الملح، ليتماشى مع طبيعة المنطقة.

الكينوا والصبار

وتوجد في المنطقة جزيرة «مرجان إسلا دي بيسكادو» المعزولة ضمن الصحراء المعروفة باحتوائها على نبات الصبار العملاق والتي يتجاوز ارتفاعها 10 أمتار وتتميز بأشكال طبيعية رائعة تخلب العقول والابصار، وأشار الى انه من الاشياء التي لفتت انتباهه في منطقة «سالار دو اويوني «المساحات الشاسعة المزرعة بنبات « الكينوا» حيث انه يزرع في بلدين هما بيرو وبوليفيا ويفضل السكان المحليون انتاج الكينوا اكثر من الملح لارتفاع سعره عالميا مقارنة بالملح.

ضحايا الفضة

وانتقلنا بعد ذلك إلى مدينة مثيرة واسمها «بوتوسي» وهي التي مدت اوروبا بكنوز الفضة ولكنها عاشت في الفقر، حيث تم اكتشاف الفضة في عام 1545 في مدينة «بوتوسي» بالمصادفة من خلال احد الرعاة الذي كان يمر من اعلى تل في تلك المدينة بالليل، مفتقدا حيوان اللاما، وعندما انطفأت الشعلة التي يحملها فحاول اشعال حجاره لتنير له فلاحظ وجود اللمعان فبدأت قصة بوليفيا مع الفضة.

واطلق الامبراطور كارولوس الخامس على المدينة اسم المدينة الامبرااطورية ومنحها شعارًا يحمل النقش التالي: ( أنا بوتوسي الغنية، أنا كنز العالم، أنا ملكة الجبال وموضع حسد الملوك ) ومع ازدهار المدينة قيل ان حوافر الخيل كانت من الفضة، وكما تم إزالة الحصى من الشوارع في عام 1658، ووضعت بدلًا منه قضبان من الفضة، كانت «بوتوسي» شريان الفضة في أميركا اللاتينية، وأصبحت أكبر المدن وأغناها، وزاد عدد سكانها حتى بلغ تقريبا 160 ألف نسمة عام 1650، وكانت تماثل مدينة لندن في عدد السكان.

واضاف فواز: يوجد جانب مظلم في قصة تلك المدينة حيث ان العمل كان يحتاج الى احراق ارواح الهنود الذين انتزعوا من المجتمعات التي يعيشون بها والدفع بهم للعمل في التل وكان الطريق يبدأ من السوق حيث يشتري العمال ادواتهم وهم وحدهم مسؤولون عن سلامتهم الشخصية بين الممرات والمتاهات والكهوف، وكان من كل 10 رجال في المناجم لا يعود 7 منهم ابداً حيث تقتلهم ظروف العمل القاسية ويصدمهم الف موت من دون رحمة.

بذخ الماضي وفقر الحاضر

واوضح الكابتن فواز انه زار منجم الفضة الذي يعمل فيه اليوم ما يقرب من 10 آلاف عامل، يموت منهم حوالي 15 عاملًا كل شهر بسبب الحوادث التي تسببها الانهيارات الأرضية والانفجارات، فضلًا عن مرض سرطان الرئة، وفي العصر الحالي يحفر سكان «بوتوسي» في التل الذي تغير لونه وطبيعته بفعل الديناميت الذي استخدمه الاسبان في جوفه من قرون مضت ويبحث السكان الآن عن الفتات وعن القصدير او المعادن الاخرى حيث لم يبق من بذخ الماضي سوى بقايا القصور واطلالتها لتثير شجون اهل المدينة بعد ان أصبحت مدينة فقيرة. وقال الكابتن فواز ان رحلتنا الى المنجم بدأت من السوق الذي يشتري منه العمال أدواتهم، ثم عند مدخل المناجم يتم تقسيم الزوار إلى مجموعات لا تتجاوز 10 أفراد لنرى كيف يجري فصل الفضة عن بقية المواد، وكيف يتم إعدادها بواسطة المنتجات الكيميائية وتمريرها عبر سلسلة من الآلات التي تستكمل بالعمل الذي تم إنجازه يدويًّا، ثم دخلنا الى المناجم حيث استغرق الأمر بعض الوقت ليمكنهم الاعتياد على الغبار المتصاعد، وحين تتضح الرؤية يبدو قلب الجبل المليء بالمتاهات مثل «بيت النمل» وهناك يتواجد العمال الذي افنوا حياتهم في هذا المكان المنعزل من العالم،ليحكي بعضا مما تعرّض له أجدادهم في قلب الجبل منذ مئات السنين.

وأشار الكابتن فواز الى الانتهاء من رحلتنا في مدينة «بوتوسي» التي كانت وجهتنا الاخيرة في مدينة «سوكري» التي تعد العاصمة الاولى في بوليفيا حيث تتضمن العديد من المباني الدينية التي تعكس مزيجاً بين التقاليد المحلية والانماط المستوردة من أوروبا وقد دخلت مدينة «سوكري» ضمن مدن التراث العالمي لـ «اليونيسكو» عام 1991.

هزائم وخسائر فادحة في الحروب

قال الكابتن فواز سامي ان بوليفيا أقحمت نفسها في حروبٍ مع جيرانها من أجل حدودها، وأدت هزيمتها دومًا إلى تنازلها عن جزءٍ من أراضيها، وحدث ذلك بعد حرب عام 1932، التي كان بينها وبين جارتها وباراغواي، وبعد أن ألحقت بها الأخيرة الهزيمة، اضطرت بوليفيا إلى التنازل عن جزءٍ من أراضيها لصالح أسونسيون. ومن قبلها مع تشيلي، والذي يمثل النزاع الحدودي الآن، فبعد حربٍ ضروسٍ استمرت لنحو أربعة عقود بدءًا من عام 1879 إلى غاية عام 1922، تنازلت بوليفيا عن جزءٍ كبيرٍ من أراضيها تمثل في كامل ساحلها في المحيط الهادئ، وذلك بعد أن تجرعت مرارة الهزيمة أمام التشيليين، لتبقى من وقتها بوليفيا دولةً حبيسةً، لا تطل على أي مسطحاتٍ مائيةٍ.

واضاف فواز ان بوليفيا خسرت جراء هذه الحرب 120 ألف كلم مربع من أراضيها، التي كانت تخضع لسيطرتها في ذلك التوقيت، من بينها شريط ساحلي يمتد بطول 400 كلم على ساحل المحيط الهادئ، على الرغم من ان بوليفيا لا تطل على اي مسطح مائي الا انها تمتلك قوة بحرية على امل استعادة اراضيها من تشيلي.