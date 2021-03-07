«درب الزلق».. أصالة كويتية بتوقيع فني مميز

Sunday النهار

«درب الزلق» هو أحد المطاعم المتميزة التي تحتويها منطقة المباركية، كونه يحمل عبق الهوية الكويتية الأصيلة، فالمطعم الذي يقع في قلب منطقة المباركية العريقة مستوحى من أحد أهم أعمال الدراما الكويتية والذي عشقه وتابعه الملايين من عشاق العملاق والفنان المبدع عبد الحسين عبد الرضا أحد العلامات الخالدة في تاريخ الفن العربي.

ومن وحي المسلسل، انبثقت فكرة افتتاح مطعم يحمل اسم العمل ذاته في منطقة المباركية يقدّم الطعام الكويتي بكل أشكاله وأصنافه. ويمثل المطعم أهمية كبيرة لدى الكثيرين من رواده، كونه أحد العلامات المتميزة بين المطاعم الموجودة في منطقة المباركية. ويحرص المطعم على تقديم خدمة متميزة لرواده مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية المفروضة من قبل الجهات المختصة، فصحة وسلامة رواد المطعم أولوية مطلقة لدى مسؤولي المطعم. ويتمتع المطعم بجانب الأطباق الكويتية المتميزة التي يقدمها لرواده بجاذبية خاصة كونه يقع في منطقة المباركية ذات الخصوصية الثقافية والتراثية لدى المواطنين والمقيمين ولغناها الكبير بالهوية الكويتية الأصيلة.

وفور دخولك المطعم، تجد اهتماماً غير عادي من قبل مسؤولي الادارة، وحرصهم على تقديم خدمة متميزة للزبائن، بالاضافة الى تلبية طلباتهم بسرعة واتقان، وهي سياسة حرص القائمون على ادارة المطعم بوجودها بشكل مستمر لجذب الزبائن وحرصاً منهم على راحتهم وسلامتهم.

ومن الأطباق التي يقدمها المطعم: لحم مجبوس، برياني دجاج، كباب لحم مع الأرز ومربين، لكن لديهم خيارات أخرى مثل المطبخ الكويتي، المطبخ الكويتي، المشاوي والمطبخ الكويتي.

