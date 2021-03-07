«صباح ومسا».. حكاية في الأطباق اللبنانية

Sunday النهار

يعد مطعم «صباح ومسا» من بين المطاعم اللبنانية التي لاقت اقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، لخصوصية الأطباق التي يقدمها للزبائن، بالاضافة الى نوعية المأكولات التي تقدم للزبائن والتميز في تقديم الخدمة للزبائن من مختلف الأعمار.

ويحرص المطعم على تطبيق الاشتراطات الصحية والتعقيم الدوري للمطعم بشكل كامل حرصاً على سلامة الزبائن باعتبارها أولوية ووسيلة لاعطاء نوع من الأمان للضيوف. كما يمثل «صباح ومسا» أحد أهم الأماكن التي يفضل الزبائن الذهاب اليها، لأنها تتمتع بدرجة كبيرة من الراحة للعائلة، حيث تحرص ادارة المطعم على اعطاء خصوصية للعائلات عند تناول الأطباق التي يرغبون في تناولها. ولمواجهة الشروط والتعليمات الصحية المفروضة من قبل الجهات المختصة، فقد حرصت الادارة على تطوير قطاع توصيل الطلبات للزبائن خلال فترة الحظر، مع الحرص على توصيل الطلبات خلال فترات الحظر بالدقة المطلوبة.

كما يتميز المطعم باطلالة وديكور متميز يمكن مرتاديه من تناول وجباتهم بشكل متميز وهو ما يعطي الكثير من الألفة لدى مرتاديه.

ويقدم المطعم وجبات متميزة مثل: البطاطا الحارة والشيش طاووق والكبة باللبن مع أرز ولحم عرايس، لكن لديهم خيارات أخرى مثل المقبلات الساخنة والأطباق الرئيسية وأصناف بلات دو جور والمقبلات الساخنة.

