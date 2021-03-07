الطيب ودهن العود.. «الغالي ثمنه فيه»

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سعر الكيلو يصل لـ 5 آلاف دينار.. والزبون وفق ذوقه ومقدرته المادية الطيب والبخور ودهن العود لهم مكانة خاصة لدى الكويتيين فهي جزء لا يتجزأ من العادات والتقاليد فالرجال يستخدمونه في التعطر عند خروجهم من البيت و في العمل والمجالس وكذلك النساء في بيوتهن وفي جلساتهن، ولا يمكن الاستغناء عنه في الأعراس والمناسبات الخاصة والعامة والجلسات.

وينفق الكويتيون مبالغ كبيرة على شراء العود، ودهن العود والبخور بكل أنواعها التي يصل فيها سعر الكيلو ما يفوق 5 الاف دينار، بل إن بعض الانواع يبلغ سعر التولة نحو 500 دينار وفقا لندرته، ولا يكاد يخلو بيت كويتي من العود والعطور مع تنوع الاختيارات لأنواع العطور والعود والعنبر، حيث ان لكل نوع خاصية معينة يألفها كل شخص حسب ذوقة ومقدرته المادية.

وأجود أنواع العود هو المندلي الهندي يليه العود الكمبودي وله شعبيَّة واسعة في دول الخليج، وهناك الأرياني الذي يأتي من اندونيسيا ويتميز برائحته الهادئة، ثم العود كلمنتان الذي يتميز بكثافة بخوره وثباته،أما العود الماليزي فيتميز برائحة جذابة.

وللعطور العربية مصادر متنوعة، فالمسك الأبيض يستخرج من بعض جبال الهند حيث يتكون بصورة طبيعية عندما تتفاعل بعض أنواع صخور الجرانيت مع تقلبات الجو من حرارة ورطوبة وأمطار، ومن خلال هذا التفاعل تتكون داخل صخور الجرانيت كتلاً صخرية يميل لونها الى اللون الأصفر، وهي ما يعرف بالمسك الأبيض، اما المسك الأبيض البارد فيستخرج من بعض جبال أوروبا الباردة.

وتعد أنثى الغزال الكبرى كنزاً في عالم العطور، فهي المصدر الوحيد للمسك الأسود ويتم استخرج المسك الأسود من سرتها، كما يستخرج العنبر الخام الذي يقوم حوت الزرق بقذفه عندما يحصل له خلل في معدته، اما روح العنبر فيستخرج من أزهار العنبر المنتشرة في غابات الهند، كما يستخرج عطر الزعفران من زهور الزعفران المنتشرة في ايران واسبانيا والهند.

البخور الهندي

ويقول مدير معرض رشة عطر في سوق المباركية ابراهيم شكري ان البخور الهندي هو الأغلى ثمنا لأنه يتمتع بلونه الأسود ووزنه الثقيل ورائحته المميزة والتي تجعله أحد أكثر الأنواع طلبا في العالم لكن تكمن المشكلة في ندرته وارتفاع سعره،ينافسه في ذلك البخور الكمبودي يعد من اجود انواع الدهن وفي المقدمة منه «الملكي المعبأ» يليه «السوبر» ثم تباعا أرقام (1 و2 و3)، وهناك انواع متعددة منها ويصل سعر التولة نحو 200 دينار ومن ثم السيلاني VIP والاسعار تبدأ من 50 إلى 200 دينار للتولة.

واضاف شكري أن الخبرة تلعب دورا رئيسيا في معرفة واكتشاف البخور الطيب ودهن العود الأصليين، حيث بامكان الزبون معرفة البخور الطيب اذا وجد اللون الخارجي للبخور مماثلا أو مقاربا للون الداخلي في حال قام بكسرها، وغالبا ما يكون اللون الغامق دلالة على جودة البخور، كما يمكن معرفة انه أصلي من عدمه من خلال وضع كسرة صغيرة منه داخل كوب ماء فاذا طفا على السطح دل على جودته ونفس التجربة بوضع نقطة من دهن العود في كأس من الماء فان نزلت الى قاع الكأس واختلطت مع الماء فيكون النوع الأصلي، أما اذا بقيت على سطح الماء مثل بقعة الزيت فانه يكون نوعا مغشوشا، كما أن رائحة الدهن الأصلي تبقى ثابتة على الملابس لأكثر من أسبوعين.

واشار شكري الى ان هناك تنوعاً كبيراً في الأذواق فالمرأة تفضل العطور الباردة التي تتميز برائحة الورد والياسمين، أما الرجال فمعظمهم يفضلون العطور العربية المخلوطة بدهن العود.

أسعار خيالية

وذكر مدير محل الماجد للعود في سوق المباركية محمد الشوربجي ان السعر الطيب والعود يختلف من شركة لاخرى حسب الجودة والنوعية لافتا الى ان التولة الواحدة تساوي 12 غراما، من دهن العود نتاج عصر ما يقارب 50 كيلو غراما من خشب البخور ما يجعل أسعارها خيالية فيما تتراوح مدة عملية تعتيق دهن العود بين العام والـ 50 عاما وكلما زادت مدة التعتيق أصبح سعره أغلى ونوعيته ممتازة.

واضاف ان هناك نوعين للعود منها الثقيل والخفيف ولكل منهما زبائنه ويباعان بالتولة أو البخاخ وأشهر أنواعه: العود الهندي الذي يعد من اهم انواع العود وهناك 3 أنواع منه وهي سيوفي هو من أجمل الأعواد الهنديه ويتميز برائحة فريدة مميزة وكباقي أنواع العود الهندي كالموري وزورا يدوم طويلاً وهذه الانواع بها درجات مثل تريبل سوبر وهي اعلى درجة من البخور.

وزاد الشوربجي ان العود الاندونيسي «موروكي» طبيعي دبل سوبر الذي يستخرج من غابات جزيرة اريان في اندونيسيا من الاشجار طويلة العمر ومن الاعواد نادرة الوجود، ويتميز برائحة جميلة جدا، ويزبد بدهن عود طبيعي يدوم على الملابس وفي المكان لفترات طويلة وله درجات عدة تبدأ من 2.5 تولة بـ 22 ديناراً الى 174 دينارا.، وهناك العود كلمنتان الذي يعد من اغلى انواع البخور ويتميز برائحته الجميلة والفواحة وقد تم وقف تصديره ما ادى الى شح في المعروض منه، واصبح من اغلى الانواع ويصل سعر الكيلو منه ما بين 3 الى 5 الاف دينار.

وحول دهن العود قال الشوربجي: إن هناك الهندي وبه عدة درجات منها نوع يبلغ سعر التولة 410 دنانير ويسمى دهن عود الشيوخ، اما الكمبودي فهو درجات ايضا تبدأ التولة من 16.5 للتولة الى 245 ديناراً حسب الصفاء والثبات والتعتيق ومخلط ورائحته غاية في الروعة.

واضاف ان هناك خمريات الشعر الاشهر منها بـ 16.5 ديناراً للتولة، وهي من العنبر مع الزعفران وهناك خمرية الزعفران او العنبر بـ 33 دينارا فقط، بالاضافة الى خمرية المسك وهي تتراوح ما بين 16.5 الى 33 ديناراً للتولة.

واشار الشوربجي الى ان المعمول من الانواع التي يزداد الطلب عليها، وهي من بودر مطحون «مبسوس» وتبدأ سعر 5 تولات بـ8.5 دنانير الى 21 ديناراً.

انتعاش البيع مع «كورونا»

وأوضح خيري محمد مدير محل اطياب الشيخ في سوق المباركية خيري محمد ان سوق الاطياب انتعش خلال الجائحة، وذلك لانه لا يوجد سفر ما جعل الكثير من المواطنين يقبلون على شراء الانواع الفاخرة والغالية من الاطياب والعود،لافتا الى ان صناعة العطور العربية بأنواعها المختلفة وأسمائها ازدهرت بصورة كبيرة وأصبح لها عشاقها وذلك لذوقها الرفيع وذلك مع تنوع المكونات المستخدمة في صناعتها، فأساسها مسك وعنبر وحناء ولبان وزعفران وورد كادي والريحان والزباد، وهي مواد أساسية في انتاج العطور والبخور.

وأضاف ان العطور العربية تعتمد بشكل أساسي على العطور الطبيعية لأنها تحتوي على مئات من المواد الخام والأزهار العطرية التي تدخل في صناعتها.،وأهم العطور هي المستخرجة من المسك لأنه افراز غدي من ذكر غزال المسك الذي يعيش في جبال الهملايا، وأيضاً العنبر وهي مادة تتكون في أمعاء الحوت، ونجدها تطفو على الماء في الخليج العربي، وقط الزباد وهو حيوان يشبه القط ولكن أكبر منه حجماً وتستخرج منه مادة تصلح لصناعة المخمريات.

واشار محمد الى ان من اهم العطور التي يتم بيعها في المحل عود الشيخ وجلد العود بـ 40 ديناراً واوركيد عود بـ 27 ديناراً.

المرشات والخلطات

وقال مدير محل يافا للطيب في سوق المباركية احمد الطنطاوي ان الطلب يزداد على المرشات والخلطات حيث تختلف الاذواق وفقا لكل زبون، فالرجال يفضلون العطر العربي والسيدات يفضلون العطور الفرنسية الخفيفة التي تحوي مكونات من مصادر طبيعية،لافتا الى أن الخبرة والذوق يلعبان دورا رئيساً في اعداد الخلطة لكن أفضل ما يوضع مع دهن العود هو الورد.

وزاد ان هناك بعض الزبائن لهم طلبات خاصة وخلطات بنسب معينة وأغلبهم من الشباب الذين يميلون الى الخلطات المعبأة أو بالتولة، وهي عبارة عن خليط من دهن العود والزعفران والعنبر والمسك والطائفي.

واوضح الطنطاوي ان الاقبال على العطور طول العام، وتختلف الأذواق عند اختيار العطر، فمنهم من يفضل بخاخ العود، وهو عبارة عن دهن عود مخلط، ومنهم من يفضل مخلط دهن العود، ومنهم من يفضل دهن العود المعتق، اضافة الى أن هناك العديد من عطور البخاخ الفرنسية التي تكون عبارة عن مخلوط مكون من الزيوت الطبيعية من مسك وعنبر وورد طائفي. وذكر الطنطاوي ان الاقبال على المرشات كبيراً من النساء، وخاصة في المناسبات كالأعراس، و تتميز برائحة قوية، ومعظمها عبارة عن مخلوط من الحنا والزعفران والمسك والورد الطائفي، وهناك سيدات يأخذن الزيوت منفردة ويقمن بالمنزل بخلطها بطريقتهن ومنهن من تفضل أن تأخذها جاهزة، وفي هذه الحالة يعتمد السعر على التركيز.

