غدير زايد: نشاط فني مكثف

Sunday النهار

تشارك الفنانة غدير زايد في ثلاثة اعمال متنوعة خلال شهر رمضان 2021 هي «الناموس» و«الوصية الغائبة» و«شليوي ناش». وتتنوع مشاركتها بين التراجيديا والكوميديا. «شليوي ناش» مسلسل كوميدي تدور أحداثه في اطار من الدراما الاجتماعية المثيرة والمشوقة للغاية ويتحدث المسلسل في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي من اخراج عيسى ذياب. اما مسلسل «الناموس» تدور احداثه في حقبة السبعينات من اخراج جاسم المهنا وتأليف محمد انور محمد. ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

اما العمل الثالث «الوصيه الغائبة» من اخراج حسين ابل وللكاتب والمنتج مشاري حمود العميري ويمثل حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي. وستشارك غدير بدورها في بداية حقبة السبعينات وسيكون في آخر عشر حلقات.

