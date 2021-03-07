العلاقة بين السدحان والقصبي.. تعود إلى مجاريها

Sunday النهار

بادر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بالاعلان عن عمل يجمع كلا من الفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي معا في اشارة منه الى عودة مياه العلاقات بين الطرفين الى مجاريها وذلك بعد مرور سنوات على انقطاعهم عن العمل معا في المجال الفني ويبدو أن «رسالة العتاب» التي وجهها الفنان السعودي عبد الله السدحان قبل أيام عبر حسابه على «تويتر»، الى زميله ناصر القصبي قد آتت ثمارها.

وقد جاء ذلك الاعلان من خلال تغريدة أطلقها تركي آل الشيخ عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: «بعد اجتماع مع رئيس مجموعة MBC الشيخ وليد الابراهيم نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على MBC»، مضيفا: «مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين».

وأضاف في واحدة أخرى: «وأخيراً اجتمع الهرمان بعد طول فراق... ونريد معهم كل نجومنا الحيان والجراح وبشير والكنهل والكل بدون قصور ونريد وجوهاً جديدة وشباباً». وتابع: «متحمس جداً وأتكلم بنفسي مع الكاتب الكبير خلف الحربي، وأدعم العمل بكل ما أستطيع». وقال: «أنا سعيد للعمل فنياً وسعيد أكثر بعودة العلاقة الانسانية بينهم». وبعد ذلك رد الفنان ناصر القصبي على تغريدة آل الشيخ، مرحباً بما جاء فيها، حيث علق عبر حسابه في «تويتر»، بالقول: «جهودك خيرة ومقدرة دائماً يا أبو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات»، ليرد عليه آل الشيخ بالقول: «شكراً لك فناننا الكبير وأنتما أخوان وأبطال الدراما والكوميديا السعودية، وخبر عمل لكم يفرح كل السعوديين وكل جمهوركم في الوطن العربي». أما الفنان عبد الله السدحان، فعلق على تغريدة تركي آل الشيخ وعبر في الوقت ذاته عن سعادته بهذه الخطوة، حيث قال: «حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله التوفيق وأن نوفق برعايتك في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة، لأنك دائما سباق بفعل الخير وللصالح العام، شكرا لك». ورغم عدم الكشف عن طبيعة وملامح العمل الدرامي الذي سيجمع السدحان والقصبي، الا أن آل الشيخ قد أوضح بأن العمل الجديد لن يكون لرمضان المقبل، وكتب في رده على احدى التغريدات التي تساءلت ان كان العمل سيعرض في رمضان أم لا: «رمضان قريب وصعب جداً، عمل لهما يجب أن يأخذ وقته، وعودتهما لا بد أن تكون قوية، وعلى أعلى مستوى».

