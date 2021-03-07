مشاري البلام.. أنت في قلوب محبيك.. ولن تغيب عنهم أبداً

Sunday النهار

المحبة من الجميع نعمة تستحق الشكر وهذا مالمسناه منذ لحظة الاعلان عن وفاة الفنان الخلوق مشاري البلام الذي يمثل رحيله خسارة للوسط الفني لما يحمله من موهبة فريدة في الاداء الفني وايضا خلقه وانسانيته والذي يشهد له فيه جميع من كان معه ولعل خسارته وفقدانه اصبح له وقع على الناس لما اصبح هناك من متابعة لحالته الصحية منذ لحظة دخوله المستشفى حتى رحيله.

فلم يفجع زملاؤه فقط بذلك الرحيل بل هناك شريحة كبيرة من الكويت وخارجها ايضا المهم هذا الفراق وكأنه معهم «ومنهم وفيهم» وعلى الرغم من كبر سنه الا انه نجد لديه هذه الاريحية في التعامل مع الجميع ويعامل الصغار كأنهم ابناؤه والكبار كأنهم اخوانه ولم يبخل بالنصيحة ولا الاستشارة ولم نجد لديه همّ المنافسة التي تكون عادة بين الفنانين من اجل ان يكون هو الافضل والمتميز فيما يقدمه من عمل بل يقدم الجميع امامه وان كانت مساحته اقل من قدره ولكن المهم هو ان يكون العمل ككل ناجحا وهادفا في مساره. واقترن «بوصالح» باختيارات فنية عالية الجودة وتعاون متميز مع عدد كبير من جيل الرواد ونجوم الصف الأول وهو الذي عرف بقدرته البارعة على تجسيد الأدوار المركبة والشخصيات الصعبة وعرف بأنه واحد من الممثلين الذين يعملون كثيرا على الشخصيات التي يجسدونها ليمنحوها نبض الحياة كما كان واحدا من الفنانين الذين يغزلون شخصيات أعمالهم بحساسية عالية وتقمص مرهف وتعايش شفاف لتصبح ثرية بالمضامين والقيم.. فكن مطمئنا فانت في قلوب محبيك. .ولن تغيب عنهم ابدا.

