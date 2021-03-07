هند البلوشي: من أصحاب القلوب الطيبة النقية

Sunday النهار

أكدت الفنانة هند البلوشي أن رحيل مشاري البلام كان فاجعة كبرى وأنه كان من أصحاب القلوب الطيبة النقية اذ يصعب أن تجد شخصا لا يحبه كما كان بمثابة أخ وصديق لجميع الفنانين. وأضافت البلوشي امتلك البلام طاقة ايجابية هائلة وكان يكفي أن يوجد في موقع معين لتنتشر البسمة في جنباته كما تميز بالتزامه الشديد في عمله والحرص على الحضور مبكرا قبل الموعد المحدد للتصوير. وتستذكر أن مسرحية «سالي» كانت من أوائل الأعمال التي جمعتهما سويا، وأنه كان السبب الرئيس في نجاح هذا العمل معبرة عن فخرها أنها عملت مع الراحل الذي «كان انسانا جميلا قبل أن يكون فنانا بارعا». وتضيف أن آخر أعمالهما الفنية على الساحة مسلسل «هيا وبناتها» الذي عرض العام الماضي سبقه خلاف في وجهات النظر بينهما، وانتشرت بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الكثير من الأقاويل والإشاعات ثم جاء العمل ليكون رد فعل قويا على متانة العلاقة.

